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Bilecik’te Veteran Çiftler Tenis Turnuvası Yapıldı

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Bilecik’te Veteran Çiftler Tenis Turnuvası Yapıldı
Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kortunda 2017 Veteran Çiftler Tenis Turnuvası çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu.

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kortunda 2017 Veteran Çiftler Tenis Turnuvası çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu.

2017 Veteran Çiftler Tenis Turnuvası, bayanlar-erkekler ve mix kategorilerinde 11-19 Eylül 2017 tarihleri arasında 15 takımın katılımıyla yapıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik'in tenis branşında gelişimi için böyle turnuvaların önemli olduğuna değinerek, sporcuların 2017 Veteran Çiftler Tenis Turnuvası'na yapmış olduğu katılımdan dolayı teşekkür ederek başarılı olanları da kutladı

Yapılan müsabaka sonucunda, dereceye giren öğrenciler Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından ödüllendirildi.

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