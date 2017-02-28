Bilgisayar Oyunlarına Karşı ‘Körebe’

Amasya Gençlik Merkezinin başlattığı çalışma ile üniversiteli gençler, teknoloji bağımlılığına yol açan bilgisayar oyunlarına karşın "körebe',...

Amasya Gençlik Merkezinin başlattığı çalışma ile üniversiteli gençler, teknoloji bağımlılığına yol açan bilgisayar oyunlarına karşın "körebe', "yakan top" ve "dokuz taş" gibi sokak oyunlarını çocuklara öğretecek.

Merkezin üyesi 80 gönüllü gence 20 sokak oyunu hakkında başlattıkları bilgilendirme çalışmasını tamamladıktan sonra belirlenen 6 okulda eğitim verileceğini anlatan Amasya Gençlik Merkezi Müdürü Şahin Gümüş, bu sayede fiziksel zorluk, koordine ve hıza dayalı zeka geliştirici oyunlar oynayan öğrencilerin teknoloji bağımlısı olmasının önüne geçilmesini hedeflediklerini söyledi.

Çocukların bilgisayar karşısında uzun süre boyunca oyun oynayıp teknoloji bağımlısı olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduklarına değinen Şahin Gümüş, "Babalarının, dedelerinin oynadıkları oyunları genç gönüllülerimize hatırlatıyoruz. Eksiklerini gözden geçirip daha sonra belirlediğimiz okullarda da çocuklarımıza öğretsinler istedik" dedi.

Gümüş, "mendil kapmaca', "körebe', "bom', "yakan top', "dokuz taş', "istop', "deve-cüce" ve "el üstünde kimin eli var" gibi 20 oyunu çocuklara öğretmelerinin ardından alınacak sonuçlara göre çalışmayı il genelinde yaymayı planladıklarını sözlerine ekledi.