Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Özlü Belarus’ta

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin dünya çapında bir büyüme rekoru kırdığını ve büyümeye devam edeceğini belirtti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin dünya çapında bir büyüme rekoru kırdığını ve büyümeye devam edeceğini belirtti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye-Belarus inovasyon forumuna katılmak üzere Belarus'un başkenti Minsk'e geldi. Bakan Özlü'yü Belarus Sanayi Bakan Yardımcısı Dimitri Korçik ile Türkiye'nin Belarus Büyükelçisi Nilvana Darama karşıladı. Bakan Özlü bakanlık heyeti ile birlikte Belarus'taki Türk iş adamlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy da katıldı.

Hem Bakanlığı ilgilendiren konularda hem de iki ülke arasındaki bilim, teknoloji ve sanayi alanında işbirliği imkanlarını görüşmek üzere Belarus'ta olduklarını belirten Bakan Özlü, Türkiye'nin büyüdüğünü kaydetti. Bakan Özlü, "Sadece geçen sene 2016 yılı 3. çeyreğinde biz küçüldük, o da hain darbe girişimi olduğu ayı içine alan çeyrekteydi. O küçülme hariç Türkiye sürekli büyüyor. 3. çeyrekte de Türkiye bir büyüme rekoru kırdı. Türkiye, dünya çapında bir büyüme rekoru kırdı. Ondan öncede 1. ve 2. çeyrekte yüzde 5'in üzerinde hep büyüdük. Bunda geçen sene aldığımız tedbirlerin etkisi var. Uluslararası faaliyetlerde ihracat konusunda ve yurtdışında iş yapan işadamlarımızın çalışmalarının çok büyük etkisi var. Türkiye büyüyor, büyümeye devam edecek" diye konuştu.

Bu büyümede her zaman sanayi sektörünün diğer sektörlerden daha fazla oranda büyüme kaydettiğini vurgulayan Özlü, "Türkiye'nin ortalama büyümesi yüzde 5.6 ise sanayi sektörü yüzde 6.5 yani bir puan daha fazla büyüyor. Biz bugün yarın ve diğer gün Belarus'un hangi imkanları var, burada hangi potansiyeller var, hangi alanlarda işbirliği yaparsak hem Belarus için hem Türkiye için bir fayda sağlamış oluruz bunları görüşeceğiz. Ama ağırlıklı olarak bizim konumuz bilim, teknoloji ve sanayi" şeklinde konuştu.

"Bize karşı olumsuz söylemlerde eylemlerde bulunan ülkeler bile aslında gizliden gizliye içten içe bize saygı duyuyorlar"

Özlü, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu sene 31 milyon 500 bin turist ülkemize gelecek, bu ciddi bir rakam ve iyileşme var. Ben zaman zaman arkadaşlarımızdan dinliyorum. Diyorlar ki, "işler çok kötü, piyasalar durgun." Ama bakın Türkiye büyüyor. Söylenenler doğru olsa Türkiye'nin küçülmesi lazım. Bu bakımdan etrafınızda karamsarlık konuşmaları yapan insanlara itibar etmeyin. Türkiye büyüyor, gelişiyor. Uluslararası ilişkilerde de komşularımızla aramız kötü, Avrupa'da bizi istemiyorlar, Amerika şunu yaptı bunu yaptı, bunlara hiç kulak asmayın. Çünkü kendi haklarımızı, kendi milli menfaatlerimizi ne kadar iyi savunursak biz ne kadar yürekli kendimize özgüveni olan bir ülke olarak davranırsak emin olun aslında bizi eleştiren orada burada konuşan ülkeler aslında gizliden gizliye içten içe bize büyük saygı duyuyorlar. Hiç bundan endişe etmeyin. Bize karşı olumsuz söylemlerde eylemlerde bulunan ülkeler bile aslında gizliden gizliye içten içe bize saygı duyuyorlar. Türkiye-Belarus ilişkileri politik anlamda çok olumlu seyrediyor. Bizim Belarus'la bir sıkıntımız olmaz. Belarus, bizim komşumuz değil, süper güç değil, Belarus kendi halinde yaşayan eğitimli insanların yaşadığı bir ülke. Burada biz aslında yüksek teknoloji alanlarında ileri sanayi alanlarında işbirliği yapabileceğimizi düşünüyoruz."

"Türkiye'deki OSB'lerimiz burada sanayi bölgesi kurabilir"

Türkiye'de teknoparklar konusunda ciddi bir bilgi birikimi olduğunun altını çizen Özlü, "Türkiye'de bugün 69 teknoparkımız var. Bunlarda ciddi bir araştırmacı personel istihdamı var. Dolayısıyla teknik anlamda işbirliği yapabiliriz. İkincisi organize sanayi bölgeleri. 1 Temmuz'da çıkardığımız Üretim Reform Paketi Kanununda da Türkiye'de OSB'lere yurtdışında OSB kurma ve işletme hakkı getirdik. Türkiye'de bazı OSB'lerimizin ciddi kaynakları var. Bazıları yeni kuruldu. Ama bize bu talep OSB'lerden geldi. Şu anda Türkiye'deki OSB'lerimiz burada sanayi bölgesi kurabilir. Çinliler burada endüstri bölgesi ortak yatırımı yapıyorlar. Belarus hükümeti de biz size burada yer ayırdık sizde gelin burada iş yapın diyor. Bunları konuşacağız. Bizde aslında yurtdışında endüstri bölgesi kurabiliriz. Yeter ki içinde çalışacak iş yapacak işadamımız olsun, faaliyet gösterecek şirketlerimiz olsun" diye konuştu.

"Benim sizden isteğim arzum özgüveniniz yüksek olsun"

"Benim sizden isteğim arzum özgüveniniz yüksek olsun" ifadesini kullanan Bakan Özlü, "1860'lardan sonra Balkanlardan, Kafkaslardan, Orta Doğu'dan çekildik Anadolu'ya geldik. Anadolu'da bir devlet kurduk Türkiye Cumhuriyeti. Bu toprak kaybının kaybettiğimiz ülkelerin aslında bize verdiği daha büyük bir zararı oldu. Esas kayıp özgüven kaybıdır, Türk milletinin özgüven kaybıdır. Bu özgüven kaybı hala Türkiye'de bazı çevrelerde var. Bunu bir defa kaldıracağız. Bunu yenmenin yolu uluslararası ortamlarda iş yapmak başarılı olmak ve Türkiye'nin gelişmesine katkı sunmaktan geçiyor. Onun için kendimize güveneceğiz" dedi.

Özlü şunları kaydetti:

"Türkiye'nin büyümesi güçlenmesi ve bizim siyasi kadroların bir tek hedefi var; milletimizin kimseye muhtaç olmadan kendi imkanlarıyla büyüyen gelişen dünyaca da saygın bir ülke olmayı arzu ediyoruz. Biz milletin hizmetinde olan siyasi bir kadroyuz."

18 ay önce Bakanlar Kuruluna girdiğini ilk Bakanlar Kurulu toplantısının Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldığını ve gece yarılarına kadar sürdüğünü anlatan Özlü, "Cumhurbaşkanımız bir faninin elde edebileceği bütün imkanlara sahip olmuş bir insan. Onun saat 2'ye 3'e kadar çalıştığı bir dönemde bizim en az ona yakın çalışmamız gerekiyor. Çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Özlü, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yalnız bir tek şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak" sözünü de hatırlattı.

Sanayicilerin işadamlarının ne derdi, sıkıntısı varsa ilk adreslerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olduğunu söyleyen Özlü, "Sizlerin dertlerini çözmek bizim görevimiz. Bakanlığımızda da yapılanmayı bu esasa göre düzenliyoruz. Sanayinin bakanlığı, bilim ve teknoloji faaliyetlerinin bakanlığı şeklinde bir yapılanma içerisindeyiz. Sizlerden isteğimiz bizim bağlı ilgili kuruluşlarımız var bir sıkıntı olduğunda bizi aramanız bizimle irtibat kurmanızdır. Ben endüstri bölgeleri, teknoparklar diğer Belarus'un iyi olduğu alanlarda Türkiye'nin ihtiyacı olan alanlarda veya Türkiye'nin iyi Belarus'un ihtiyacı olduğu alanlarla işbirliği faaliyetlerimizi arttırmaya yönelik görüşmelerde bulunacağız" dedi.