BİR KUŞ’UN FERYADI!

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Güzel bir ilkbahar sabahı Esentepe piknik parkındaki koca koca ağaçları mesken etmiş kuşlar cıvıl cıvıl

Ötüşürken birden birşeyoldu,kuşların sözcüsü komşuları olan meclis üyesine seslendi!

Kuş;Sayın meclis üyem bakarmısınız?

Meclis üyesi;Buyur kuş kardeş.

Kuş;Biz seni insan sandık,derdimizi açtık sende ilgilenirim dedin hatta küçük başkanla konuştum Atakum’darevizyon var sizin sorununuzu çözecek dedin pekii ne oldu?bu adamlar burada kazma kürek ne yapıyorlar?

Meclis üyesi;Üzgünüm kuş kardeş evet ben sizin derdinizi başkana ilettim başkanda sağolsun ben bu sorunu çözerim o arsayı revizyonla başka yere taşırım, sizin parkınız kurtulur dedi.

Bende gelip size müjdeyi vermiştim ama işe büyük baş... karışınca durum değişmiş sanırım.

Kuş;Ne olmuş ki?

Meclis üyesi;Büyük baş... biz insanların derdini çözemiyoruz birde hayvanların derdiylemi uğraşacağız demiştir herhalde.

Kuş;Hayvan sizsiniz! biz hayvan değil kuş’uz,bu dert dedikleriniz de sizin göreviniz, sorumlu olduğunuzsınırlar içinde bütün yaratılmışlara hizmet etmek seçilmişlerin görevi.

Meclis üyesi;İnsanı hayvandan ayıran özellik vardır Akılgibi,Vicdangibi bunlar aramızda ki farklardır.

Kuş;eeeozaman bu yapılanı hangi Akıl sahibi insan yapar, hangi Vicdan sahibi insan bunu kabul eder, kusura bakma ben arada fark göremiyorum.

Bir kuş olarak bunu hatırlatmak hoş değil koca büyük baş... şunu bilmez mi ağaç kolay yetişmez,ağaç insanların yaşam kaynağı olan okşizeniüretir,havayı temizler, ağacı korumak hepinizin görevidir.Peygamber efendimiz “yarın kıyametin kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı yine de dikiniz” diye buyurarak konunun önemine dikkat çekmiş,siz insan olarak bunları bilmiyor musunuz?

Meclis üyesi;Biliyoruz ama benim elimden birşey gelmiyor üzgünüm,sizden,çocuklarımızdan ve gelecek nesillerden özür diliyorum.

Kuş;Özürle bu iş geçiştirilir mi?o kadar revizyon yapılıp arsaların yerleri değiştiriliyor dağdan düze düzden dağa herşeyiyepıyorsunuz da bir burayı halledemedinizöylemi?birde insanım diye buraya geliyorsun öylemi? Tabii bu işin bir çözümü var bir dayın olacak bak nasıl çözülüyor ama bizim ne Ankara’da nede burada bir dayımız yok,tabiiki bizim sorunumuz çözülmez.

Meclis üyesi;Ne deseniz haklısınız size söyleyecek sözüm yok evet çok üzgünüm insanlığımdan utanıyorum, sizin yüzünüze bakmaya yüzüm yok,onun için yakında buradan taşınmayı düşünüyorum.

Kuş;Kaçarak ayıbınızdan kurtulacağınızımı sanıyorsunuz?bütün börtü böcek bu kararı alanlara mahşerde hesap soracak.

Peki bu şehirde doğayı koruma dernekleri yokmu?onlardan yardım isteseydinya.

Meclis üyesi;Gittim hepsiyle görüştüm ama kimse büyük baş...ı karşısına almak istemiyor.

Kuş;Bu vebal hepinizin üzerinde, kaçarak kurtulamazsınız öbür dünyada bunun hesabını vereceksiniz.

Birilerinin rantı için dağları delin birilerinin rantı için parkları verin ondan sonrada adamım diye ortalıkta gezinin.

Meclis üyesi;Kuş kardeş tamam haklısın dedim,özür diledim ben kıytırıktan bir meclis üyesiyim bizi adam yerine koyup birşey soran yok,fikrimize itibar eden yok zaten moralim bozuk bu kadar ezme, bu kadar üzme beni.

Kuş; Fikrinin sorulmadığı,sözünün yoğrulmadığı bir yerde neden duruyorsun peki?

Meclis üyesi; herşeyin bir zamanı var,ya sabır deyip bekliyoruz,bu durum içimi acıtsada yapacak birşeyim yok üzgünüm,sizlerden özür diliyorum.

Kuş;Sen değil utanması gerekenler utansın.