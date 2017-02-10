BİR ZAMANLAR RTÜK

Evet bir zamanlar bu kurum öyle baskı yapıyordu ki sormayın gitsin.

Türkiye’de bir yasakçı zihniyet gelmiş ve adeta sansür uygulanıyordu.

O zamanki gerekçeler şöyleydi:

“Haberlerin yayınlanmasında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı olunması, özgürce kanaat oluşumunun engellenmemesi ilkesini ihlal ettiği..” gerekçe gösteriliyordu,

Peki, bunlar ne zamlan yapılıyordu:

Yaklaşık 12 – 14 yıl önce.

Biz gazeteciler de yılda bir kez “Sansürün kaldırılışının bilmem kaçıncı yıldönümü” diye tören düzenliyoruz, bizi kutlayanlara da teşekkür ediyoruz.

Yasakçı bir zihniyet Türkiye’yi nereye kadar götürecek Vallahi de Billahi de merak ediyorum.

Bu günlerde Referandum artık hayatımıza tamamen girdi, o nedenle de siyasilerin bir bölümü sıkça konuşuyorlar.

Televizyonlarını açanlar aynı yüzleri neredeyse tüm kanallarda bulabiliyorlar.

Peki ya diğerleri?

Onlar kendilerine kanal bulmakta zorluk çekiyorlar.

Hani RTÜK nerede, var mı böyle bir kurum.

Yoksa oraya da yeni insanlar mı atandılar…

HESAP VERİLECEK Mİ?

Demokrasinin tüm kurumlarının ve kurallarının işlediği ülkelerde, sorarlar.

Çünkü açık toplumlarda hesap verme gibi bir alışkanlık vardır.

Ayrıca bu hesap sormaya karşılık hesap verme gibi de bir gereklilik bulunur.

Türkiye’de ise kim hesap soruyor veya kim hesap veriyor ki?

“Hesap soracağım” diye iş başına gelenler, önce vatandaşa verdikleri bu sözü unutuyor, unutunca da siyasi mevta olma yolunda hızla ilerliyorlar.

Bugün hesap vermeyenler, halka bütçeden harcanan paraların nerelere gittiğini dile getirmeyenler de bundan öncekiler gibi siyasi mevta olurlar mı acaba?

BÖYLE MAZERET Mİ OLUR?

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül son günlerde sosyal medyada gündeme gelen bozuk yollarla ilgili bir açıklama yapmış. Akgül, "Bilindiği üzere ilçe merkezimizde altyapı ve kanalizasyon çalışmaları yeni bitti. Ardından yoğun kış şartları ve olumsuz hava muhalefeti nedeni ile merkez dahil bir çok bölgede yollarımız aşırı derece bozuldu” demiş.

Buyurun buradan yakın bakalım.

Böyle mazeret mi olur yani?

Vatandaş kara yağmura bakmaz, o yollarının bozukluğuna veya yapılmış olup olmadığına bakar.

Demek ki seçimler Türkiye’nin kış şartlarında yapılsa şu andaki belediye başkanlarının yüzde 90’ından fazlası seçimi kazanamaz herhalde.

GÜNÜN FIKRASI

Babam öldü, demiş Temel.

İlyas sormuş:

Neden öldü?

Apartmanın sekizinci katının balkonundan düştü.

Eyvah parçalandı mı?

Yok, girişteki bakkalın tentesine düşünce oradan havalanıp karşı apartmana yöneldi.

Apartmana mi çarptı, nasıl oldu?

Yok, karşı apartmanın balkonunda çamaşırlar asili idi.

Çamaşır ipine vurup fabrikanın bahçesine düştü.

Orada mı öldü?

Yok, fabrika çelik yay fabrikası, bahçedeki yayların üzerine düşüp havalandı yeniden...

Peki sonra?

Sonrası ne? Baktık ki yere inmiyor, biz de vurduk oni.

GÜNÜN SÖZÜ

Suçsuz insanların çoğunu, kendi suçlarından haberi olmayanlar cezalandırır. Cemil Sena