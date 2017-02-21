Bize sahip çıkan yok

Gülsan Sanayi Sitesi Esnafları Başkanı Cerrah, Büyükşehir Belediyesi'nin Gülsan Sanayi Sitesi'nin yıkımı için ilk adımı attığını belirterek, "İstimlak tebligatları gitmeye başladı. Hiç kimse bize sahip çıkmıyor. Yılmaz esnafı yok sayıyor" dedi

Gülsan Sanayi Sitesi Esnafları ve İşadamları Derneği Başkanı Asım Cerrah, Büyükşehir Belediyesi'nin Gülsan Sanayi Sitesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesi ile ilgili olarak işletmelere istimlak tebligatlarının ulaştırılmaya başlandığını açıkladı.

Referandum öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın böyle bir işlem yapmasını manidar bulduklarını belirten Cerrah, "Milletin kafası karışık. Düşünceleri değişik. İnsanların ekmeği ile oynanıyor. Biz Türkiye'nin istikrarına katkı sağlamak için yapılan referandumda evet için çalışıyoruz. Bu çalışma sanayideki oyları hayıra çevirdi. Cumhurbaşkanımız esnafların yanında küçük esnafa kolaylık sağlanması için düzenlemelere imza atıyor. Diğer tarafta Başkan Yılmaz esnafa düşmanlık yapıyor Başkan Yılmaz kime hizmet ediyor? Kendisi AK Parti ve MHP düşmanlığı yapıyor "dedi.

BAKAN VE VEKİLLERE ÇAĞRI

Gülsan Sanayi esnafına sahip çıkan olmadığını öne süren Cerrah şunları kaydetti; "Sorunumuzu sürekli dile getiriyoruz ancak bizimle ilgilenen yok. Milletvekillerimiz bakanımız bize sahip çıkmıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çıkıp derdimizi anlatacağız.Biz taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz esnafı yok sayıyor. Kendisi ile bu sorun çözülmez. Bakanımız ve milletvekillerimizden insiyatif almalarını ve bu sorunun çözümü için adım atmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Zekeriya FIRAT / Özel Haber

İstimlak tebligatları ulaştı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kamulaştırma Şube Müdürü Mehmet Tansık imzalı istimlak tebligatları mülk sahiplerine ulaşmaya başladı. Tebligatta mülk sahiplerine 'Araziniz Büyükşehir Belediyesince Kamulaştırma Kanunu hükümlerince satın alınmak isteniyor. 15 gün içerisinde cevap verilmediği takdirde kamulaştırma işlemi yapılacaktır' hükmü bildirildi.