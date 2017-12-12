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Bodrumlu Kürekçilerden 2 Altın Madalya

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Bodrumlu Kürekçilerden 2 Altın Madalya
Ergometre (Salon Küreği) Türkiye Şampiyonası'na katılan Bodrumlu kürekçilerden iki altın madalya geldi.

Ergometre (Salon Küreği) Türkiye Şampiyonası'na katılan Bodrumlu kürekçilerden iki altın madalya geldi.

İstanbul Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy kampüsünde yapılan Türkiye Ergometre Şampiyonası yarışmalarına katılan Bodrum BAYK kürek takımı 40-49 yaş kadınlar ve 50-59 yaş gurubu erkeklerde şampiyonluğa ulaşarak 2 altın madalya kazandılar.

İstanbul'daki yarışmalara katılan Bodrum BAYK Kürek Takımı sporcularından Mehmet Kaptan 3.26.5 ile 50-59 yaş gurubu birincisi olurken Bahadır Tulumcuoğlu 3.33.9 ile 40-49 yaş gurubu yedincisi ve Oğuz Köse de 3.55.9 ile -30 yaş gurubu 17. oldu.

Kadınlarda ise Belgin Tarım ise 4.15.7 ile 40-49 yaş gurubu birincisi oldu.

Bodrum da yaklaşık dört ay önce eski milli kürekçi Celal Gürsoy anrenörlüğün de çalışmalara başlayan kürekçilerin profesyonel sporcuların da katıldığı Türkiye Şampiyonasında üstün başarı elde etmeleri büyük başarı olarak değerlendirildi.

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