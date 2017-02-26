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Bölgesel Amatör Lig Maçı Gergin Sona Erdi

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Bölgesel Amatör Lig Maçı Gergin Sona Erdi
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kırşehirspor evinde Nevşehirspor'u ağırladı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kırşehirspor evinde Nevşehirspor'u ağırladı. 89 dakikası Kırşehirspor'un üstünlüğü ile devam eden müsabakada son dakikada Nevşehirspor'dan gelen gol stadı karıştırdı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta Ahi Stadı'nda oynanan Kırşehirspor-Nevşehirspor maçında, hakemin yönetimi maça damgasını vururken, faul pozisyonda atılan gol uzun süreli itirazlara ve gerginliklere neden oldu. Kırşehir İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar sonucu karşılaşmaya Nevşehirspor taraftarları alınmadı.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün de izlediği karşılaşmada, ev sahibi takım Kırşehirspor, 36. dakikada Süleyman Moroğlu'nun ceza alanı üzerindeki şutuyla ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Kırşehirspor, iki önemli gol pozisyondan yararlanmazken, son dakikada Quesi Jonathan Weston'un şutunu kaleci Serdar Gürsoy kurtarmak isterken, Murat Demirezen kalecinin kucağındaki topa vurdu.

Yan Hakem Buğracan Aksoy, önce ofsayt bayrağını kaldırdı. Daha sonra bayrağını indirerek golün geçerli sayılmasını sağlayınca saha karıştı.

Bölgesel Amatör Lig Maçı Gergin Sona Erdi

Bölgesel Amatör Lig Maçı Gergin Sona Erdi

Bölgesel Amatör Lig Maçı Gergin Sona Erdi

Bölgesel Amatör Lig Maçı Gergin Sona Erdi

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