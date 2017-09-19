Boluspor - Sinopspor Maçının Ardından

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Boluspor evinde konuk ettiği Sinopspor'u 3-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Boluspor evinde konuk ettiği Sinopspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, bugün oynanan maçta dikkat etmeleri gereken iki önemli konu olduğunu belirterek, "Birincisi bugüne kadar az süre almış, bizimle birlikte olan arkadaşlarımızı görmek adına iyi oldu. Çünkü geç gelmelerinden dolayı ligde görme şansımız yoktu. Maç ortamında görmek önemliydi. Bir diğeri ise, genç oyunculara vermiş olduğumuz dakikaları ne kadar değerlendireceklerini görmek adına da önemli bir karşılaşmaydı. Gayet olumlu değerlendirdiklerini düşünüyorum. Rakip de oynamaya çalışan, en azından sadece defansı değil aynı zamanda ofansı da düşünen bir takımdı. Biz de oyun disiplininden kopmadık" şeklinde konuştu.

Rakiple kendilerinin oynadıkları ligi göz önünde bulundurmadan herkesin işini yaptığını söyleyen Çapa şunları kaydetti:

"2-0'dan sonra haftasonunda oynamış olduğumuz lig maçında olduğu gibi biraz gevşedik, oyun disiplininden zaman zaman koptuk. Ama genel anlamda olumlu şeyler gördük bugün. İlk defa 90 dakika oynayan arkadaşlarımız oldu. Sonuç olarak gayet iyiydi. Önemli olan bunu önümüzdeki günlere taşımak. Ligde ve bugün almış olduğumuz galibiyet biraz özgüvenimizi artırdı. Ümit ediyorum haftasonu oynayacağımız Erzurum maçına yansır."

Sinopspor cephesi

Sinopspor Teknik Direktörü Mehmet Köseoğlu ise, maça iyi bir konsantreyle geldiklerini ve ilk golü yiyene kadar da iyi mücadele ettiklerini ifade ederek, "Maç içerisinde oyun sistemimiz zaten belliydi. Ama hiç olmayacak bir pozisyondan 31. dakikada gol yeyince, sonuçta biz BAL takımıyız. Biraz orada demorolize olduk. Ondan sonra bir kaç pozisyon bulmaya çalıştık ama acemice yanlış kararlar vererek oyunu domine edemedik. İkinci yarıya başladığımızda 51. dakikadaki pozisyonumuz gol olsa maçın seyri çok farklı olabilirdi. En azından golü bulabilseydik takıma cesaret gelebilirdi. Yenildiğimiz için üzgünüz. Taraftarımızdan ve camiamızdan özür dileriz. Bizim hedefimiz 3. lige çıkmak. Boluspor'un gücünü biliyorduk. Bizden lig olarak çok çok üstteler. Seyircilere güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Oyunu çirkinleştirmedik, her zaman iyi şeyler yapmaya çalıştık futbol adına. Çalışarak daha iyi olacağız. İnşallah ligimizde iyi oluruz" dedi.