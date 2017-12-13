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Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

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Borsa Günü Düşüşle Tamamladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,82'lik düşüşle tamamladı.

Borsa günü yüzde 0,82'lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,82'lik düşüşle tamamladı. Endeks 896,34 puanlık düşüşle 108 bin 153 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,45 milyar lira oldu.

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