Botoks, Kas Ve Nörolojik Bozukluklarının Tedavisinde De Tercih Ediliyor

Özel Hatem Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tuğba Kalli, genelde kırışık giderme yöntemi olarak bilinen botoksun, kas ve nörolojik bozuklukların...

Özel Hatem Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tuğba Kalli, genelde kırışık giderme yöntemi olarak bilinen botoksun, kas ve nörolojik bozuklukların giderilmesinde de sıkça kullanılan güvenli bir yöntem olduğunu söyledi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tuğba Kalli, kırışık giderme gibi konularda daha çok gündeme gelen botoksun, asıl hemipleji, serebral palsi ve spastisite gibi hastalıklarında tedavi amaçlı kullanıldığını ifade etti.

"Spastisitede en önemli silahımız botoks"

Kalli, beyin hasarı sonrası belli kasların aşırı kasılması ile ortaya çıkan bir hareket ve pozisyon bozukluğu olan spastisitede hastalığı ile mücadelede en önemli silahın botoks olduğunu kaydetti. Botoks uygulaması ile kasların belirli bir kısmının gevşetilmesinin sağlanabileceğini kaydeden Uzman Dr. Tuğba Kalli, "Botoks'un özelliği sinir kas bağlantı noktalarında iletiyi uzunca bir süre 4-6 ay kadar engelleyebilmesidir. Böylece, beyinden gönderilen aşırı uyaranlar durdurabilmektedirler. Bunun sağladığı gevşeme ile güçlenme çalışmaları daha aktif yapılabilir. Botulinum toksin, istenilen bölgeyi istenilen ölçüde gevşetebilen bir tedavi şeklidir. Bu nedenle spastisitede en önemli silahımız botoks tedavisidir" dedi.

"Serebral palsili çocuklarda da kullanımı yaygın"

Serebral palsili çocuklarda botoks tedavisinin önemine değinen Kalli, "Kas içine enjekte edilen botulinum toksin uygulaması ile spastik kasların gevşemesi, çocuğun daha rahat hareket edebilmesi hedeflenir. Çocuklara botoks uygulamanın birden fazla nedeni vardır. Birinci neden çocuklardaki kasılmanın verdiği rahatsızlığı ortadan kaldırmaktır. Kasılmalar nedeni ile ciddi sıkıntılar içinde olan çocuklar botoks uygulamalarından sonra rahatlatmaktadırlar. İkinci neden çocuğun düzgün büyümesini sağlamaktır. Kasılan (spastik) kaslar botoks ile gevşetilmez ise çocuğun büyümesinde geri kalmalar görülmektedir. Üçüncü neden ise kasların gevşetilmesi ile fonksiyonda ilerlemelerin olmasıdır. Birçok spastik serebral palsili çocuk, aşırı kasılmalarından dolayı fonksiyonları yeterli derecede yerine getirememektedir. Botoks uygulaması küçük yaşlarda çocuğun negatif etkilenmesini önlemek amacıyla hafif anestezi eşliğinde de uygulanabilmektedir" şeklinde konuştu.

Felçte botoks tedavisi

Kalli, Hemipleji tedavisinde kullanılan botulinum toksin enjeksiyonunun felçte spastik kasları gevşetmek için son derece etkili bir yöntem olduğunu vurguladı. Kalli, "Hemipleji, beyine giden damarlarda bir tıkanıklık ya da kanama sonucu beyin hücrelerinin hasar görmesi ve buna bağlı olarak hastanın vücudunun bir tarafının hareket yeteneğini tamamen ya da kısmen kaybedilmesi anlamına gelir. Hemipleji tedavisinde kullanılan botulinum toksin enjeksiyonu felçte spastik kasları gevşetmek için son derece etkili bir yöntemdir. Hastanın genelde spastisite nedeniyle bir yöne yapamadığı hareketleri yapabilmesi için aşırı gergin kaslara botoks enjeksiyonu yapılır. Toplamda uygulanan doz kilogram başına hesaplanır ve bir seferde bir çok kasa enjeksiyon yapılabilir. Bu dozlarda belirgin bir yan etki görülmez ve son derece güvenilir bir tedavi yöntemidir. Bu sayede botoks uygulanan kaslar gevşer ve felcin iyileşme döneminde diğer kaslarda hareket ortaya çıkması için bir dönüm noktasıdır. Botoksun etkisi 4-6 ay kadar sürer. Bu sürede hastaya yoğun fizyoterapi uygulanması güçsüz kasların güçlenmesini sağlar ve ilacın etkisi geçtiğinde bu kaslar hareket edebilir hale gelir" diye konuştu.