BÖYLE OYNAYALIM YETER

Futbolun altın kurallarından biridir.Atamayana atarlar.Maçın büyük bir bölümünde rakibinden üstün oynayan bir takım rakibi bu kadar zor durumlara sokmuşken galip gelecek golü bulamazsa bu altın kural devreye girer ve golü yersiniz.Nitekim Sivas'ta da öyle oldu.

Maçı stadyumda canlı izleyen bir göz olarak söylüyorum.Samsunspor bu sezonun en iyi maçını oynadı diyebilirim.Özellikle 1-1'den sonra rakibini sahasına hapseden bir takım izledik.Bütün dönen topları alan ,savunmayı öne çıkarıp baskıyı hissettiren,ev sahibi takımı abondone eden her an gol atması beklenen Samsunspor mağlup oldu.

Maçın ilk bölümünü saymazsak oyunu forse eden taraf bizdik.İkinci golü bulacak pozisyonlarda final paslarını doğru yapabilseydik iddia ediyorum Manisa takımının Eskişehirspor 'a yaptığını yapabilirdik.Kaleci Tom oyunda kaldığı sürece yediği gol dahil topa temas dahi etmedi.Yani bırakın Sivas 'ın pozisyon bulmasını kalemize gelemediler bile.

İki oyuncu değişikliğinin sakatlıktan dolayı zaruretten yapılması Osman Hocanın hamle gücünü azalttığını söyleyebiliriz.

Şimdi bu maçı bu ligi bilmeyen birine izletseniz hangi takım şampiyonluk yarışında diye sorsanız tereddütsüz Samsunspor cevabını verir.

İnsanı üzen burası.

Ama futbolda bunlar var.Böyle oynayalım yeter ki.

Bu takım böyle oynasın,böyle mücadele etsin seri galibiyetler yakındır.

Sivas takımının galibiyeti hak etmediğini bizlere ifade eden Sivaslı basın mensuplarının 3 puan bu oyuna çok bile sözleri anlamlı.

Soğuğa,kara,buza aldırış etmeden saatlerce yol gidip takımının yanında olan büyük Samsunspor taraftarı bir kez daha farkını ortaya koymuştur.

Taraftarıyla,oyuncusuyla her bir ferdiyle Sivas deplasmanında gördüğüm Samsunspor asla küme düşmeyecektir.

Bu maç bana bu inancı fazlasıyla vermiştir.