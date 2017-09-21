Bozüyük Belediyesi Peyzaj Çalışmalarını Sürdürüyor

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan kaldırım ve yol düzenleme çalışmaları ile birlikte alt yapı ve peyzaj çalışmaları devam...

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan kaldırım ve yol düzenleme çalışmaları ile birlikte alt yapı ve peyzaj çalışmaları devam ederken, cadde ve sokaklar modern ve yepyeni bir görünüme kavuşuyor.

Devam eden çalışmalar kapsamında Çarşı Mahalle Göçmen Sokak'ta asfalt yenileme ve kaldırım yapım çalışmaları öncesinde bölgede iş makineleri ile eski asfalt ve eski kaldırımlar kaldırılıyor. Belediye Ekipleri tarafından eş zamanlı olarak yürütülen Yenidoğan Mahallesi'ndeki kilit taşı yapım çalışmaları 364. Sokak'ta sürdürülüyor. Bir taraftan eski ve hasar görmüş kilit taşları kaldırılırken, bir taraftan da zemin düzenleme ve kilit taşı yerleştirme çalışmaları yapılıyor. Özellikle bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyet ile karşılanan çalışmalarda mahallenin kuzeyinde kalan sokaklar tamamen yenileniyor. Geçtiğimiz hafta Musapınarı'nda tamamlanan kilit taşı ve kaldırım yenilemelerinin ardından, bordür arkası beton çalışmaları devam ederken Bozüyük dört bir tarafında devam eden yol ve kaldırım çalışmaları ile yenileniyor.