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BTP ve Yeni Mesaj'tan 'Atatürk Vatandır' sempozyumu

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BTP ve Yeni Mesaj'tan 'Atatürk Vatandır' sempozyumu
Samsun'da, BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın ve Yeni Mesaj Gazetesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Atatürk Vatandır' konulu sempozyum gerçekleştirildi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın ekibi tarafından Yeni Mesaj Gazetesi'nin katkılarıyla düzenlenen, 'Atatürk Vatandır' konulu sempozyum, Konaks Otel'de Samsunlu vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan sempozyumun açılış konuşmasını yapan BTP Samsun İl Başkanı Lisan Yolay yaparak, siyasetin düştüğü kötü durumdan kurtulmak için batının yolundan gitmek yerine Ehl-i Beyt'in yolundan gitmenin gerekli olduğunun altını çizdi. İl Başkanı Yolay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bugüne kadar anlatılamayan yönlerini ve 19 Mayıs 1919 ruhunu yeniden yaşatmaya çalışacaklarını söyledi.

Yeni Mesaj Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sabri Terzi ise gerçekleştirilecek sempozyumda, Atatürk'ün iç ve dış siyasette attığı adımları ele alacaklarını ifade etti. Konuşmaların ardından sempozyuma geçildi.  Barış GÖK

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