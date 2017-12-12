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Bu Düzenekle Atm’lerden 1 Milyonluk Vurgun Yapan Romanyalı Çete Yakalandı

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Bu Düzenekle Atm’lerden 1 Milyonluk Vurgun Yapan Romanyalı Çete Yakalandı
KOCAELİ(İHA) – 6 farklı ilde ATM'lere taktıkları düzeneklerle kopyaladıkları hesap kartlarından yaklaşık 1 milyonluk vurgun yapan 5 kişilik Romanya...

KOCAELİ(İHA) – 6 farklı ilde ATM'lere taktıkları düzeneklerle kopyaladıkları hesap kartlarından yaklaşık 1 milyonluk vurgun yapan 5 kişilik Romanya uyruklu çete, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan 11 aylık takibin sonunda yakayı ele verdi.

Kocaeli, İstanbul, Eskişehir, Yalova, Bilecik ve Sakarya'da özellikle PTT'ye ait ATM'lere kurulan düzenekle, vatandaşları yaklaşık 1 milyon dolandıran 5 kişilik Romanya uyruklu çete, Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre 2017 Ocak ayında Kocaeli'nin başta Körfez ilçesinde PTT ATM'lerini kullanan vatandaşlar, bilgileri dışında hesaplarından para çekildiği iddiasıyla polis ekiplerine giderek şikayetçi oldular. Şikayet üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sadece Körfez ilçesinde 500'e yakın kişinin hesap kartlarının kopyalanarak hesaplarındaki paraların çekildiğini tespit etti.

Bunun üzerine şikayetçi olan vatandaşların kullandığı ATM civarındaki güvenlik ve mobese kameralarını son 11 aydır takibe alan ekipler, ATM'lere düzenek yerleştiren 2'si kardeş, 5 kişilik Romanya uyruklu çetenin ilk vurgundan sonra ülkelerine döndüğünü tespit ettiler. Yapılan takip sonucunda şahısların tekrar Türkiye'ye döndüğünü belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şahısları İstanbul Aksaray'da kaldıkları ikamette gözaltına aldılar.

Kocaeli Emniyetine getirilen 5 kişilik Romanya uyruklu ATM dolandırıcılarının yapılan sorgularında Kocaeli, İstanbul, Eskişehir, Yalova, Bilecik ve Sakarya'da özellikle PTT'ye ait ATM'lere düzenek yerleştirdikleri ve bin 500'den fazla kişinin hesabından yaklaşık 1 milyonluk parayı kendi hesaplarına geçirdikleri belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan 2'si ifadelerinin ardından serbest kalırken, kardeş olan L.M., S.N.M. ile A.M.A. adlı şahıslar sabah saatlerinde Körfez Adliyesine sevk edildi.

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