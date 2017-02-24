BU GÖZALTIYA YARGI DERSİ

Samsun'un Lojistik Köy'ün mera alanına yapılmasına karşı çıkarak gerçekleştirdikleri protesto gösterisinde gözaltına alınıp serbest bırakılan köylüler, 193'er lira sembolik tazminat davasını kazandı.

Samsun'un Lojistik Köy'ün mera alanına yapılmasına karşı çıkarak gerçekleştirdikleri protesto gösterisinde gözaltına alınıp serbest bırakılan köylüler, 193'er lira sembolik tazminat davasını kazandı. Serkan Lay, "Tazminatın polislerden tahsil edilmesi için başvuru yapacağız" dedi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi'nde köylülerin açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen devam eden Lojistik Köy projesine karşı çıkan ve yaptıkları protesto eyleminde gözaltına alınıp serbest bırakılan köylüler açtıkları tazminat davasını kazandı.

Lojistik Köy'ü inşa eden firmanın şikayeti üzerine gözaltına alınıp 6 saat gözaltında kalan ve 'savcılığın soruşturmaya gerek yoktur' kararı verdiği 8 kişinin Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 100 lira maddi, 1000 lira manevi olmak üzere toplamda 1100'er liralık açtıkları tazminat davasında karar verildi.

HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKTI

3. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği kararda, gözaltına alınıp serbest bırakılanların tarım işçisi olduğunu, demokratik haklarını kullanıp protesto eylemini gerçekleştirdiklerine hükmederek, işçilerin uğradıkları zarar karşılığında 8 kişiye 43'er lira maddi, 150 lira manevi olmak üzere 193'er lira tazminat bedeli ödenmesine karar verdi. Serkan Lay "Açtığımız sembolik tazminat davasının bizi gözaltına alan polislerden tanzim edilmesi noktasında girişimimiz olacak. Bizim açtığımız davada haklılığımızı ortaya koymaktı. Biz orada demokratik hakkımızı kullandık. Mahkemede verdiği kararda bunu doğruladı "dedi.

Zekeriya FIRAT / Özel Haber

Protesto gösterisinde gözaltına alınıp serbest bırakılan köylüler, açtıkları sembolik tazminat davasını kazandı.