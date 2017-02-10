Bu ünite 'Bebek Dostu'

OMÜ Tıp Fakültesi'nde Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü ile OMÜ Tıp Fakültesi Yenidoğan Ünitesi'nin ortak çalışmasıyla “Bebek Dostu Yenidoğan Ünitesi” konulu eğitim yapıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) "Bebek Dostu Yenidoğan Ünitesi" çalışmaları başladı. Tıp Fakültesi Pembe Salonda Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü ile OMÜ Tıp Fakültesi Yenidoğan Ünitesi'nin ortak çalışmasıyla “Bebek Dostu Yenidoğan Ünitesi” konulu eğitim yapıldı.

Eğitime çocuk sağlığı ve hastalıkları doktorları, diyetisyenler, yenidoğan ünitesinde, doğumhane ve özel serviste çalışan hemşireler ve personel katıldı. Eğitimde anne sütünün önemi, emzirme danışmanlığı ve annelerin desteklenmesi ayrıntılı olarak ele alındı.

Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Canan Aygün konuyla ilgili olarak, “Anne sütü bebekler için en uygun ve besleyici gıdadır. Yoğun Bakım Ünitesinde yatan çok küçük bebekler için anne sütü bağışıklığı güçlendirdiği, beyin gelişimini hızlandırdığı, anne-bebek bağlanmasını desteklediği için daha da önemlidir. Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde anne sütüyle beslenmeyi ekibimizdeki her bireyle destekliyoruz. Anne sütü her bebek için haktır” dedi.