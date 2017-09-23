Bugün nerede elektrik kesintisi var.

Ülke genelinde elektrik dağıtım şirketleri planlı olarak elektrik kesintileri yapmaktadır.

Ülkemizde 21 şirketten oluşan elektrik dağıtım şirketleri hergün sorumlu oldukları il, ilçe, mahalle, sokak, cadde, köy ve beldelerde elektrik dağıtım şebekesini yenilemek için yaptıkları yatırımlarla belirli sürelerde elektrik kesintisi yapmaktadır. Bu kesintilerin kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir. İşte İl İl, İlçe İlçe nerede ne zaman elektrik kesintisi yapılacak tıkla öğren....

İŞTE KESİNTİNİN OLDUĞU YERLER.... (TIKLA)