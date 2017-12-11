Burhaniye’de Muhsine Gezer Parkı Yapılacak

Balıkesir'in Burhaniye İlçesinde, Dünya Şampiyonu Muhsine Gezer'in adı Belediye tarafından yaptırılacak bir parka verilecek.

Balıkesir'in Burhaniye İlçesinde, Dünya Şampiyonu Muhsine Gezer'in adı Belediye tarafından yaptırılacak bir parka verilecek. Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısında alınan karar gereğince Öğretmenler Mahallesinde yaptırılacak parkın adı Muhsine Gezer Parkı olacak.

Burhaniye'de, İsviçre'nin Nottwil kentinde düzenlenen 2017 Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede altın, uzun atlamada da gümüş madalya kazanan Burhaniyeli özel atlet Muhsine Gezer'in adı Öğretmenler Mahallesinde Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu yanında yaptırılacak parka verilecek. Belediye Meclisi bu konuda karar alırken, Belediye Başkanı Necdet Uysal, yaptırılacak parkta basketbol sahası ve spor aletlerinin de bulunacağını söyledi.