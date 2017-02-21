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Bursa Milletvekili Aydın’dan Yol Açıklaması

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Bursa Milletvekili Aydın’dan Yol Açıklaması
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, dağ ilçelerinin yol sorununun çözülmediği sürece trafik kazalarının ve can kayıplarının yaşanmaya devam edeceğini...

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, dağ ilçelerinin yol sorununun çözülmediği sürece trafik kazalarının ve can kayıplarının yaşanmaya devam edeceğini söyledi.

Bursa-Orhaneli yolunun Doğancı köyü girişinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin daha yaşamını yitirmesi üzerine yazılı bir açıklama yapan CHP Bursa Milletvekili Aydın, bu yolun bitirilmediği sürece trafik kazalarının ve can kayıplarının devam edeceğini savundu.

Aydın, "Tırın altına girerek hayatını kaybeden 2 hemşehrimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Ancak bu yol yapılmadığı müddetçe bu kazalar ve ölümler ne ilktir ne de son" dedi. Mecliste konuyla ilgili birçok girişimde bulunduğunu söyleyen Aydın, konunun takipçisi olmaya devam edeceğini söyledi.

Bursa Milletvekili Aydın’dan Yol Açıklaması

Bursa Milletvekili Aydın’dan Yol Açıklaması

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