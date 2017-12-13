  • BIST 108.518
  • Altın 153,390
  • Dolar 3,8429
  • Euro 4,5142
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 14 °C

Bursa’da Uyuşturucu Satıcıları Yakalandı

» »
Bursa’da Uyuşturucu Satıcıları Yakalandı
Bursa polisinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda bir satılmaya hazır esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Bursa polisinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda bir satılmaya hazır esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Polisin takibi sonucu Nilüfer'deki iş yerinden araç ile ayrılan C.S. ve E.A. yakalandı. Yapılan aramalarda çıkı diye tabir edilen paketlenmiş metamfetamin ele geçirildi. Konu ile ilgili devam eden çalışmalar neticesinde iş yerinin sahibi olduğu öğrenilen A.K.Ç. ve B.Ç. isimli şüphelilerin iş yerinde yapılan aramalarda metamfetamin ile uyuşturucu paketlemede kullanılan folyolar ile birlikte 2 hassas terazi ele geçirildi.

Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde durumundan şüphe duyulan Ö.Ç'nin üzerinden 107 gram esrar bulundu. Ö.Ç'nin sorgusunda esrarı E.T'den aldığının öğrenilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, E.T. de polis tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 14 fişek ele geçirildi.

A.K.Ç, B.Ç, C.S, E.A. ve E.T, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Bir diğer şüpheli Ö.Ç'ye ise "kullanmak için uyuşturucu satın almak veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bacadaki Çatlak Çatıyı Yaktı13 Aralık 2017 Çarşamba 13:08
  • 5 Farklı Günde 31 Defa By Lock Kullanan Sanığa 6 Yıl Hapis13 Aralık 2017 Çarşamba 13:08
  • Bursa’da Uyuşturucu Satıcıları Yakalandı13 Aralık 2017 Çarşamba 13:08
  • Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı13 Aralık 2017 Çarşamba 13:03
  • Kaçtıkları Çalıntı Aracın Lastiği Patlayınca Polise Yakalandılar13 Aralık 2017 Çarşamba 12:58
  • İsrail, Çoğu Hamas Üyesi 40 Kişiyi Gözaltına Aldı13 Aralık 2017 Çarşamba 12:53
  • Ünlü Oyuncu Hakan Yılmaz’ın Darp Edildiği Anlar13 Aralık 2017 Çarşamba 12:53
  • Otomobilin Çarptığı İlkokul Öğrencisinin Bacağı Kırıldı13 Aralık 2017 Çarşamba 12:53
  • Kontrolden Çıkan Traktör Yatak Odasına Daldı13 Aralık 2017 Çarşamba 12:38
  • Uyuşturucu Tacirine 12 Yıl 6 Ay Hapis13 Aralık 2017 Çarşamba 12:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti