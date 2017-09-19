  • BIST 104.918
  • Altın 146,889
  • Dolar 3,4930
  • Euro 4,1825
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
  • İzmir 30 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 24 °C
  • Amasya 29 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 24 °C

Bursalı Müzisyene Pasaport Engeli

» »
Bursalı Müzisyene Pasaport Engeli
Avusturya'nın başkenti Viyana'da 12 Ağustos'ta yapılan uluslararası müzik yarışmasına birinci seçilen 18 yaşındaki Damla Koşar, 22 Eylül'de yapılacak...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 12 Ağustos'ta yapılan uluslararası müzik yarışmasına birinci seçilen 18 yaşındaki Damla Koşar, 22 Eylül'de yapılacak ödül törenine "hizmet pasaportu'nda yaşanan sıkıntı yüzünden katılamıyor.

Bursa'da bir Güzel Sanatlar Merkezinde yarışmaya hazırlanan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı 12'nci sınıfı öğrencisi Damla Koşar, 12 Ağustos'ta yapılan The International Music Competition "Vienna" Grand Prize Virtuoso 2017 yarışmasına gönderdiği video ile katıldı. "Chopin Nocturne Op. 27 No.1 ve Adnan Saygun Etude Op. 38 No.1" adlı eserleri seslendiren Damla Koşar birinci oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un telefonla arayarak kutladığı Damla Koşar'a birinciliği kendisine gönderilen yazı ile bildirildi. 22 Eylül'de Viyana'nın ünlü salonu Musikverein Vienna'da yapılacak ödül törenine davet edilen genç müzisyenin önüne "gri pasaport" olarak da bilinen "hizmet pasaportu'nda sıkıntı çıktı. Burada canlı performansının ardından ödünü almayı planlayan Damla'nın Müzik Direktörü Rüstem Avcı, "Yol, konaklama ve hizmet pasaportu için bakanlık olurunu alabilmek üzere görüşmelerimiz maalesef sonuç vermedi. Hizmet pasaportu basımında sıkıntı varmış. Numan Bey, Damla Koşar'ı arayıp tebrik edince bakanlık desteğinin de kolaylaşacağını ümit etmiştik. Böyle olacağını başta bilseydik elbette vizeye başvurup, kendi olanaklarımızı zorlardık. Hem bizim hem de ülkemiz adına bir prestij kaybına fırsat vermezdik. Girişimlerimizi son ana kadar sürdüreceğiz. Umarım bu başarıyı gölgeleyecek bir şanssızlık yaşamayız" dedi.

Öte yandan Viyana Konsolosluğu'nun da bu konuda hazırlık yaptığını belirten Avcı, "Meselenin çözülmesi için onlar da uğraşıyor" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eskişehir’de ‘Gaziler’ Onuruna Yemek Düzenledi19 Eylül 2017 Salı 18:18
  • Neoplus 10. Yılında ’Neonyıl’ Konsepti İle Parlayacak19 Eylül 2017 Salı 17:53
  • Şaphane’de Gaziler Haftası Kutlamaları19 Eylül 2017 Salı 17:43
  • Utso Meclisi Eylül Ayı Toplantısı Vali Demir’in Katılımıyla Gerçekleşti19 Eylül 2017 Salı 17:38
  • Aksaray’da 19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı Düzenlendi19 Eylül 2017 Salı 17:23
  • Gaziler Gününde Bayrak Tutan Öğrenci Bayıldı19 Eylül 2017 Salı 17:23
  • Nilüfer Belediyesi Türk El Sanatları Festivali’ne Katıldı19 Eylül 2017 Salı 17:18
  • Başkan Çalkın’dan Gaziler Günü Mesajı19 Eylül 2017 Salı 17:13
  • İha’dan Emniyet Müdürü Bitirik’e, Ziyaret19 Eylül 2017 Salı 17:03
  • Battalgazi Belediyesinden Renkli Etkinlik19 Eylül 2017 Salı 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti