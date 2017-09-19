Bursalı Müzisyene Pasaport Engeli

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 12 Ağustos'ta yapılan uluslararası müzik yarışmasına birinci seçilen 18 yaşındaki Damla Koşar, 22 Eylül'de yapılacak...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 12 Ağustos'ta yapılan uluslararası müzik yarışmasına birinci seçilen 18 yaşındaki Damla Koşar, 22 Eylül'de yapılacak ödül törenine "hizmet pasaportu'nda yaşanan sıkıntı yüzünden katılamıyor.

Bursa'da bir Güzel Sanatlar Merkezinde yarışmaya hazırlanan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı 12'nci sınıfı öğrencisi Damla Koşar, 12 Ağustos'ta yapılan The International Music Competition "Vienna" Grand Prize Virtuoso 2017 yarışmasına gönderdiği video ile katıldı. "Chopin Nocturne Op. 27 No.1 ve Adnan Saygun Etude Op. 38 No.1" adlı eserleri seslendiren Damla Koşar birinci oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un telefonla arayarak kutladığı Damla Koşar'a birinciliği kendisine gönderilen yazı ile bildirildi. 22 Eylül'de Viyana'nın ünlü salonu Musikverein Vienna'da yapılacak ödül törenine davet edilen genç müzisyenin önüne "gri pasaport" olarak da bilinen "hizmet pasaportu'nda sıkıntı çıktı. Burada canlı performansının ardından ödünü almayı planlayan Damla'nın Müzik Direktörü Rüstem Avcı, "Yol, konaklama ve hizmet pasaportu için bakanlık olurunu alabilmek üzere görüşmelerimiz maalesef sonuç vermedi. Hizmet pasaportu basımında sıkıntı varmış. Numan Bey, Damla Koşar'ı arayıp tebrik edince bakanlık desteğinin de kolaylaşacağını ümit etmiştik. Böyle olacağını başta bilseydik elbette vizeye başvurup, kendi olanaklarımızı zorlardık. Hem bizim hem de ülkemiz adına bir prestij kaybına fırsat vermezdik. Girişimlerimizi son ana kadar sürdüreceğiz. Umarım bu başarıyı gölgeleyecek bir şanssızlık yaşamayız" dedi.

Öte yandan Viyana Konsolosluğu'nun da bu konuda hazırlık yaptığını belirten Avcı, "Meselenin çözülmesi için onlar da uğraşıyor" dedi.