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Bursaspor Otobüsüne Saldırdığı İddia Edilen 6 Kişi Serbest Bırakıldı

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Bursaspor Otobüsüne Saldırdığı İddia Edilen 6 Kişi Serbest Bırakıldı
Bursaspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçın dönüşü Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Karsak gişelerinde takım otobüsüne saldırdığı iddia edilen 6 kişi,...

Bursaspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçın dönüşü Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Karsak gişelerinde takım otobüsüne saldırdığı iddia edilen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Bursaspor'un olayla ilgili şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatan Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Olay gecesi 4 kişi hakkında kimlik tespiti yaptıktan sonra gözaltı işlemi yapan jandarma, Bursasporlu yönetim ve futbolcuların şikayetçi olmaması üzerine şahısları serbest bırakmıştı. Bursaspor Kulübü ve bazı futbolcuların daha sonra olayla ilgili şikayetçi olmaları neticesinde Bursa Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışma yapan Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursaspor otobüsüne saldırı olayıyla alakalı 6 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 6 kişi, Orhangazi'de adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 kişi serbest bırakıldı.

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