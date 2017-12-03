Büyük Anadolu'dan 'kalp sağlığı' konferansı

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından 'sosyal sorumluluk projesi' kapsamında düzenlenen Sağlık Konferansları'nın bir yenisi Amasya'nın Suluova İlçesi'nde gerçekleştirdi

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından Amasya'nın Suluova İlçesi Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda organize edilen ve Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Kardiyoloji Uzmanları Uz. Dr. Oğuzhan Yücel ve Doç. Dr. Hasan Yücel'in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, 'Kalp ve Damar Hastalıkları' adı altında ritim bozuklukları, hipertansiyon, kolesterol ve trigliserid yüksekliği, kalp krizi, kalp deliklerinin nedenleri, tedavi süreçleri gibi konular anlatıldı.

KARDİYOLOJİ UZMANLARI SULUOVA'DA

Gerçekleşen Sağlık Konferansı'na Suluovalılar tarafından büyük ilgi gösterildi. Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen, "Alanında uzman değişik bölüm doktorlarımız ile sadece Samsun ve ilçeleri değil, komşu il ve ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantılarımızın bir yenisini daha siz değerli Suluova halkımızın katılımıyla yapıyoruz. Gösterdiğiniz ilgi ve alaka için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ

Kardiyoloji Uzmanları Uz. Dr . Oğuzhan Yücel ve Doç. Dr. Hasan Yücel, "Kalp ve damar hastalıkları günümüzde toplumda çok sık rastlanan ciddi sağlık problemlerindendir. Şikayetlerinizde erken tanı ve tedavi için çok önemlidir" mesajı verdiler. Yaklaşık 2 saat süren konferansta memnuniyetlerini dile getiren Suluova halkı, böylesi önemli etkinliklere imza atan Büyük Anadolu Hastaneleri'ne teşekkürlerini iletti. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri de, Suluova halkının bilinçlendirilmesi için işbirliğine her zaman açık olan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ve ekibine teşekkür etti. Feride İÇKİLLİ