Büyük Bestekarlar ‘5 Selahattin’ Tsm Konserine Büyükçekmece’de Yoğun İlgi

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen büyük bestekarlar "5 Selahattin" Türk sanat müziği konserine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen büyük bestekarlar "5 Selahattin" Türk sanat müziği konserine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Büyükçekmece Belediyesi Musiki Derneği büyük bestekarlar Selahattin Altınbaş, Selahattin Erköse, Selahattin İçli, Selahattin İnal ve Selahattin Pınar'ın (5 Selahattin) TSM bestelerinin seslendirildiği konser düzenledi. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezindeki Cengizhan Sönmez'in şef olarak yer aldığı konserde onur konuğu sanatçı Gülşah Sönmez sahne aldı.

İlk bölümünde Muhayyer Kürdi makamından, Buselik makamına Hicaz makamından Uşşak makamına birbirinden güzel eserler seslendirildi. İkinci bölümün de ise konserin onur konuğu Gülşah Sönmez musiki'nin şefliğini yapan Cengizhan Sönmez tarafından bestesi yazılan eserleri söyledi. Sönmez'in seslendirdiği eserlere kültür merkezini dolduran müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti. Musiki resitalinin sunulduğu gecede Büyükçekmeceliler gönüllerince eğlenirken, bazıları da bu anları cep telefonlarıyla çekim yaparak ölümsüzleştirdi.