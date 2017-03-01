Büyükelçi El -Alevi’den Başika Kampı Yorumu

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el-Alevi, "Başika kampı meselesinde nihai çözümün Musul'un operasyonundan sonra başlamasını, ardından...

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el-Alevi, "Başika kampı meselesinde nihai çözümün Musul'un operasyonundan sonra başlamasını, ardından Türk güçlerinin kampından çekilmesini umuyoruz" dedi.

Irak'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim el-Alevi, elçilikte düzenlenen Irak öğretmenler günü etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğin ardından İHA'ya röportaj veren Büyükelçi el-Alevi, hali hazırda Irak güçleri tarafından devam eden Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu ve Türk askerinin Başika kampındaki varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Başbakan Yıldırım, söz verdi"

İki ülke arasında (Türkiye-Irak) tansiyonu yükselten sorunları çözmek için Türkiye ile birlikte çalışması gerektiğini belirten Iraklı Büyükelçi Alevi, "Bağdadi'nin (Irak Başbakanı) Türkiye ziyaretinde tüm önemli meseleler görüşüldü. İlişkileri geliştirme yolunda daha hızlı ilerlemeliyiz. İki başbakan arasında Başika Kampı meselesini çözmek için anlaşma yapıldı. Biz, Başika Kampı meselesinde nihai çözümün Musul operasyonundan sonra başlamasını, ardından Türk güçlerinin kampından çekilmesini umuyoruz" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'ı ziyareti sırasında Başika Kampı meselesinin çözümünü konusunda Irak Başbakanı Bağdadi'ye, "Musul operasyonu biter bitmez Türk askerinin Başika'dan çekilmesi" yönünde söz verdiğini belirten Büyükelçi, "Bu, (Türk askerinin Başika'dan çekilmesi ) güvenlik, askeri, istihbarat konularında işbirliğinin daha da gelişmesine zemin hazırlayacak ki, bu tür gelişmelere ihtiyacımız var" dedi.

"Irak ve Türkiye aynı tehditle karşı karşıya"

İki ülke arasındaki ilişkiler son derece önemli olduğunu vurgulayan Iraklı Büyükelçi, "iki ülke tarihi, ortak kültürü, ortak dini, ortak çıkarları olduğuna dikkat çekti. Irak ve Türkiye'nin aynı tehditle karşı karşıya kaldığına da işaret eden Alevi, "2008 yılında stratejik iş birliği yüksek seviye konsey'inin kuruluşunu gördük. Bu konseyde 3 tane çok önemli görüşme oldu 50'ye yakın anlaşma imzalandı. İki ülke arasında ticaretin hızla geliştiğine şahit oluyoruz. Irak, ticarete Türkiye'nin en önemli üçüncü ortağı. Ayrıca eğitim, kültür, enerji sektörü, su kaynakları konunda da ilişkileri güçlendirme fırsatlarımız var" dedi.

"Şu ana kadar 4 bin DEAŞ militanı etkisiz hale getirildi"

Musul'un DEAŞ'in elinden geri alınması için başlattıkları operasyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Irak'ın Ankara Büyükelçisi, şu ana kadar 4 bin DEAŞ militanın etkisiz hale getirildiğini ve 8 bin de yarı bilançosu olduğunu açıkladı. Büyükelçi şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi operasyonun ilk 3 ayında 65 farklı bölgeyi kurtararak Musul'un doğusunun bir yürüttüğümüz operasyonu başarılı şekilde tamamladık. Umduğumuzdan daha uzun sürdü hükümetimiz şehrin DEAŞ" ten kurtarılması ve Musul'un özgürleştirilmesi konusunda çok net. Operasyonda şu ana kadar 4 bin DEAŞ militanı etkisiz hale getirildi. 8 bin de yaralı. Operasyon esnasında da binlerce bomba yüklü aracı etkisi hale getirdik. Musul'un doğusunda gerçekleştirdiğimiz operasyon şehrin batısının kurtarılması için çok iyi bir zemin hazırladı. Musul'u kurtarma yolunda ilerleme kaydediyoruz. Yerel güvenlik güçlerle işbirliği halindeyiz. Bir ay içerisinde şehri kurtaracağız. Bu konuda çok rahat hissediyoruz. Bunu dışında aşırıcılığa ve terörizme karşı uluslararası düzeyde birlikte çalışmalıyız."