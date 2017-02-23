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Büyükşehir önünde 'bayıltan' talep

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Büyükşehir önünde 'bayıltan' talep
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Öncel, söz konusu konutları daha önce satışa çıkarttıklarını, alıcı olmaması üzerine fiyatları düşürüp tekrar satışa çıkarttıklarını belirterek, "Yoğun talep oldu. Biz de iptal etmek zorunda kaldık" dedi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, "Aynı konutları daha önce de ihaleyle satışa çıkardık ancak kimse talip olmadı. Bu evlere talip çıkmayınca mecliste karar alarak fiyatlarını düşürüp tekrar ihaleye çıkardık. Ancak bu ihaleyi belirli şartlar içerisinde gerçekleştirdiğimiz için bu sefer çok fazla müracaat oldu. Toplamda 205 adet konut ihaleye çıkardık ama 300’den fazla talep geldi. Bu nedenle ihaleyi iptal etmek durumunda kaldık. İlerleyen zaman sürecinde yeni çalışmalar ve yeni düzenlemeler yapılarak tekrar ihaleye çıkılacaktır" dedi.

İhalenin iptal edilmesine tepki gösteren vatandaşlara da cevap veren Coşkun Öncel, “İhalede kimseye öncelik tanınması gibi bir durum söz konusu olamaz. Bizim de gönlümüz selde mağdur olan vatandaşların bu daireleri alması yönünde ancak ihaleyi kim kazanırsa daireleri de o alır. Eğer öncelik tanırsak biz haksızlık eder ve ihaleye fesat karıştırmış oluruz” diye konuştu.

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Çıkan gerginlikte 60 yaşındaki Hanife Balkan bayıldı. Yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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