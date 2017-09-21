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Büyükşehir’den Edremit Ziraat Odasına Destek

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Büyükşehir’den Edremit Ziraat Odasına Destek
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Edremit Ziraat Odasına hibe edilen taş toplama makinesi teslim edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Edremit Ziraat Odasına hibe edilen taş toplama makinesi teslim edildi.

Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, "Biz Edremit Ziraat Odası olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile tarımsal alanda geliştirdiğimiz ortak proje kapsamında bir taş toplama makinesi aldık. Bu taş toplama makinesi ile mevcut toprak yapımız içerisinde tarıma elverişli olmayan 3 ile 35 santim çapına sahip büyük ebatlardaki taşların tarımsal aletlere zarar vermesini önlemek amacıyla bunların tarladan alınmasını sağlıyoruz." dedi.

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