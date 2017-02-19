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Buz Tutan Gölete Düşen Çocuğun Cenazesi Çıkarıldı

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Buz Tutan Gölete Düşen Çocuğun Cenazesi Çıkarıldı
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yaşanan gölet faciasında buz tutan suda kaybolan çocuğun cesedi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin...

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yaşanan gölet faciasında buz tutan suda kaybolan çocuğun cesedi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik uğraşı sonucu çıkarılabildi.

İddialara göre, yanındaki 11 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet B. isimli çocuk ile gölette buz kırarak oynayan 8 yaşındaki Hasan Ö., yüzeyin kırılması sonucu diğer arkadaşı ile birlikte suya düşmüştü. Suriye uyruklu Ahmed B., kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, Hasan Ö. ise buz tutan suda kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekibi sevk edilmişti. Olay yerine botlarla gelen AFAD ekipleri yaklaşık 2 saatlik bir uğraşın sonucu kaybolduğu gölette bulundu. Cesedin çıkarılması için yapılan çalışmalar esnasında küçük çocuğun aile üyeleri sinir krizleri geçirirken, aile üyelerine olay yerinde bulunan sağlık görevlileri müdahale etti. Küçük çocuğun cansız bedeni Bolvadin ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Suda boğulmaktan son anda kurtulan Ahmed B.'nin ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği bildirildi.

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