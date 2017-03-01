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Çağımızın Hastalığı Obezite

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Çağımızın Hastalığı Obezite
Obezitenin sadece gelişmiş ülkelerin problemi değil Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi olduğu belirtildi.

Obezitenin sadece gelişmiş ülkelerin problemi değil Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Medical Park Karadeniz Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Can Keçe, obezitenin geçmişte Avrupa'nın ve Amerika'nın hastalığı olarak kabul edildiğini ancak verilere bakıldığında Türkiye'de her 3 kadından biri, her 4 erkekten birinin obez olarak görüldüğünü söyledi. Keçe "Obezitenin en yaygın ülkeler Amerika ve Latin Amerika olurken, Arap ülkelerinde de sayı epeyce fazla. Arap ülkelerden tatilde Trabzon'u tercih eden turistler üzerinde yaptığımız incelemelerde çok kilolu oldukları görüyoruz. Arabistan'da bu oran erkeklerde yüzde 45, bayanlarda ise yüzde 55 olurken, Arabistan'da her 2 kişiden biri aşırı kilolu diyebiliriz" dedi.

İnsanlardaki kilo görselliğin yanı sıra obezitenin bazı hastalıklara da davetiye çıkardığını söyleyen Keçe, "Bunlardan bir tanesi şeker hastalığıdır. Özellikle insülin direnci artıyor ve vücut şeker üretse bile hedef organlardan şekeri düşürücü etkinlikte gösteremiyor, duyarlılığı azalmış ve insülin direnci artmış oluyor. Bizim obezite cerrahisi ile beraber şeker hastalığının ameliyatlarında "tip 1 diyabet" dediğimiz çocukluk çağından olan şeker hastalığından bahsetmiyoruz. Bizim bahsettiğimiz ameliyat ettiğimiz grup "tip 2'. Yani erişkin düzende ortaya çıkandır. Bunda insülin direnci fazladır ve aslında vücut insülin salgılıyor fakat direnç söz konusu etki edemiyor. Bu nedenle de şeker yükseliyor" diye konuştu.

Obezitede mide küçültme ameliyatını herkesin olamadığına dikkat çeken Keçe, "Herkes bu ameliyatı olamıyor. Gelen hastalarımıza ilk önce diyet ve ilaç tedavisi yapılıyor. Ardından yapılan kontrollerden sonra ameliyat olabilir şeklinde sonuca ulaştık mı ameliyat yapabiliyoruz. Ayrıca kelepçe ameliyatı denilen yöntemlerde daha sonra kilo alma riski var. Bizim yaptığımız ameliyatlarda daha sonra kilo alma riski çok az" şeklinde konuştu.

Keçe, hastalarından obezite cerrahisi yöntemi ile ameliyat yaptığı Faruk Uysal'ın şeker hastası olduğunu belirterek "Hastamızda ameliyat öncesi şeker hastalığı, uyku apnesi vardı. Şekeri çok yüksek seviyede gidiyordu, ameliyatı olduktan sonra uyku apnesi gitti. Şekeri de bir sisteme girdi" ifadelerini kullandı.

Faruk Uysal ise yaptığı açıklamada, "Ameliyat öncesi sabah öğle akşam ve yatarken 4 kez insülin kullanıyordum. Şimdi hem insülinlerin hemde hapları kestim. Ameliyat sonrası sanki yeniden doğdum diyebilirim" dedi.

Çağımızın Hastalığı Obezite

Çağımızın Hastalığı Obezite

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