Çakır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İle Görüştü

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, partisinin Trabzon İline bağlı Of İlçesinin kongresine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu...

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, partisinin Trabzon İline bağlı Of İlçesinin kongresine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirilen kongrede AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Çakır, Bakan Süleyman Soylu ile samimi bir görüşme gerçekleştirdi.

Soylu ile yaptığı görüşme hakkında bilgi veren Çakır, "Trabzon ilimize bağlı Of İlçemizin bugün gerçekleştirilen 6. Olağan kongresinde, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yaptığımız görüşmede Zonguldak'ımızın, Ereğli'mizin ve vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini iletme fırsatı bulduk. Sayın Bakanımızı Ereğli'mize davet ettik. Kendisi de tüm Zonguldak halkına selamlarını iletti. Önümüzdeki günlerde partimizin üst düzey yöneticilerini ve Bakanlarımızı Zonguldak ve Ereğli halkıyla buluşturma ve sorunlarımızı yerinde görmelerini sağlamaya yönelik girişimlerimiz devam edecek. Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, bize göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı tüm bölge halkımız adına teşekkür ediyorum" dedi.