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Çaldıkları 100 Litre Mazotu Taşıyamayınca, Yarı Yolda Bırakıp Kaçtılar

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Çaldıkları 100 Litre Mazotu Taşıyamayınca, Yarı Yolda Bırakıp Kaçtılar
Bursa'nın İznik ilçesinde hırsız yada hırsızlar, 100 litre mazotu çalmak istedi.

Bursa'da hırsızlar çaldıkları mazotu yaya götürmeye çalıştı.

Bursa'nın İznik ilçesinde hırsız yada hırsızlar, 100 litre mazotu çalmak istedi. Olay sabaha karşı Selçuk Mahallesi Süreyya sokakta meydana geldi. Hafriyat işi yapan İlhan Delikanlı, önceki gün 60'ar litrelik 4 bidon mazot alarak 16 H 2446 plakalı kamyonetine yükledi. Hırsız yada hırsızlar, bu sabah evinin önünde park halindeki kamyonetin brandasını kaldırarak, biri dolu diğeri yarım toplam 100 litre mazotu çaldı. Mazot dolu bidonlarla yaya olarak uzaklaşmak isteyen zanlılar, Kule sokakta bir vatandaşın farketmesi üzerine paniğe kapılarak, dolu bidonları bırakıp kaçtılar. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, mazotların nereden çalındığı izini sürdüler. Polis, kısa süre içinde Süreyya sokak üzerinde park halindeki kamyonete ulaştı.

Mazotun sahibine haber verildi. İlhan Delikanlı, komyenetinin başına geldiğinde gözlerine inanamadı. Delikanlı, "bu ağırlıkta ki bidonları yaya nasıl götürebildiler. Hafriyat işi yapıyorum. Mazotu Kepçeye yakıt için almıştım" dedi. Bidonlar da parmak izi alan polis hırsızların peşine düştü.

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