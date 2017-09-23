Çamaşır asmayın yerine saksı koyun

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, İşitme Engelliler Olimpiyatları için boyadıkları evlerin balkonlarına çamaşır asılmamasını rica etti. Albayrak, "Çamaşır yerine biz saksı verelim koyun "dedi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, geçtiğimiz 18-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenen '23'üncü İşitme Engelliler Olimpiyatı' kapsamında İlkadım İlçesi’nde Kalkancı, Baruthane, Liman, Cedit, Karasamsun, Kadifekale Mahalleleri'ndeki evlerin dış cephelerini rengarenk boyadıklarını hatırlattı.

Albayrak, " İlkadım İlçesi’ndeki Kalkancı, Baruthane, Liman, Cedit, Karasamsun, Kadifekale Mahalleleri'nde 150 binayı, Ankara-Samsun Karayolu ile Samsun-Ordu Karayolu Havalimanı mevkiinde boyadığımız binalarla birlikte yaklaşık 300 binayı boyadık. Bunların bazılarının boyama ücretinin tamamen belediyemiz karşıladı. Bazılarını ise yüzde 50'sini büyükşehir belediyesi, yüzde 25'i ilçe belediyesi, yüzde 25'ini de vatandaş karşıladı" dedi.

BOYAMA ÇALIŞMALARI

DEVAM EDİYOR

Albayrak, olimpiyat oyunlarının bitmesine rağmen bina boyama çalışmasına devam ettiklerini ifade ederek, "Dedik ki başka boyasız sıvasız olan yerleri de renklendirelim. Terme Akçay'da da binaları boyamaya başladık. Samsun sınırımız olan Akçay'da binaları boyamaya başladık ve önemli oranda boyandı. Metruk binaların da yıkımını gerçekleştirdik halkta bize yardımcı oldu. Çarşamba tarafında yol kenarında sıvasız boyasız derme çatma binalar vardı. Ya da bina gayet güzel duruyor fakat sıvasız boyasız o binaları da boyamaya başladık. Yani özü olimpiyatlar bitti ama bizim çalışmalarımız bitmedi kentteki binaların boyanmaya devam ediyoruz. Özellikle bayanlara da rica ediyoruz ne olur çamaşır asmayın çamaşır yerine saksı verelim saksılarınızı asın sardunyalar sarksın balkonlarınızdan diyoruz bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. Ali Ufuk ATASEVEN