CANİK BASKET'E HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde sıkıntılı durumda bulunan Canik Belediyespor, 18. Hafta maçında konuk olduğu Tosyalı Toyo Osmaniye’yi 86-82 mağlup etti

Karşılaşma çok yüksek tempoda başladı ve iki takım da kolay sayılar buldu. Osmaniye, Marina Baş ile skor atarken, Canik Belediye ikinci toplardan yararlandı. İlk çeyreği 25-24 Tosyalı Toyo Osmaniye önde bitirdi. İkinci çeyrekte de sayılar karşılık geldi, 4. dakikada Osmaniye'nin toplam ribaundu 9, Canik Belediye'nin hücum ribaundu 11 olarak gelişti. Osmaniye ekibinde Marina Baş atmaya devam etti ve devre 45-40 sona erdi.

FARKI DÖRT SAYIYA KADAR AÇTI

Üçüncü periyodun başında Eshaya Murphy'den gelen sayılarla 9-0'lık seri yakalayarak skor üstünlüğünü küçük farklarla da olsa eline geçiren Canik Belediye son çeyreğe 61-58 öne girdi. Eshaya Murphy ve Viktoria Vladimirovna ikilisi ile Canik Belediye dördüncü çeyrekte skoru önde götürdü, son iki dakikaya 79-75 galip başladı. 10 saniye kala Elina Babkina'nın serbest atışları ile farkı 4 sayıya yükselten Canik Belediye karşılaşmayı 86-82 kazanarak büyük moral buldu.