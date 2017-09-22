  • BIST 103.773
  • Altın 145,843
  • Dolar 3,4963
  • Euro 4,1879
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 25 °C

Çankaya’ya Bir Nefes Daha: İshak Öztürk Parkı Açıldı

» »
Çankaya’ya Bir Nefes Daha: İshak Öztürk Parkı Açıldı
Çankaya Belediyesi Çayyolu bölgesine yeni bir nefes alanı kazandırdı.

Çankaya Belediyesi Çayyolu bölgesine yeni bir nefes alanı kazandırdı. İshak Öztürk Parkı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından hizmete açıldı.

Çayyolu bölgesinin en işlek kavşağında mezbelelik bir halde bulunan alanı yemyeşil bir parka dönüştürdüklerini dile getiren Taşdelen, "En değerli arazilerimizi halkımızın ihtiyacına yönelik yatırımlara dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Göreve gelmeden önce dersimize iyi çalıştık"

Çankaya Belediyesinin haftada en az 3 açılış gerçekleştirdiğini vurgulayan Taşdelen şunları söyledi:

"Göreve gelmeden önce dersimize iyi çalıştık, projelerimizi hazırladık, nerede ne yapacağımızı biliyorduk. İşin sırrı da burada. Göreve geldiğimizden beri Çankaya'nın dört bir yanında yatırımlarımız yükselmeye başladı. Her mahallede halkımızın ihtiyacına yönelik hizmet ürettik, her mahallede iz bıraktık. 2017 Eylül-Aralık tarihleri arası 23 açılış 2 de temel atma töreni gerçekleştirmiş olacağız. Bizim yolumuzu Mustafa Kemal Atatürk aydınlatıyor çünkü biz halkın belediyesiyiz" şeklinde konuştu.

2 bin 520 metrekarelik toplam alanı ve bin 670 metrekarelik yeşil alanı bulunan ve Türk Bayrağı dalgalanan yeni parkta, Atatürk'ün büstü de yer alıyor. Kaidesinde ise Atatürk'ün "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" sözleri yer alıyor. Çayyolu Mahallesi 2432. Cadde ile 2673. Cadde'nin kesiştiği noktada inşa edilen ve Çayyolu'nda doğup büyüyen, bölgeye her anlamda katkıları bulunan İshak Öztürk'ün adının verildiği park, yeni bir dinlenme alanı olarak bölge halkına hizmet verecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akrep Toplayıcısına 42 Bin 749 Lira Ceza Verildi22 Eylül 2017 Cuma 16:43
  • Bodrum Genelinde Asfalt Çalışmaları Sürüyor22 Eylül 2017 Cuma 16:38
  • Birecik’te El Sanatlari Çarşisi Kurulacak22 Eylül 2017 Cuma 16:33
  • Bali Adası’nın Bir Kısmı Yanardağ Nedeniyle Boşaltıldı22 Eylül 2017 Cuma 16:03
  • Çapraz Köprü Yıllardır Kazalara Neden Oluyor22 Eylül 2017 Cuma 15:58
  • 1,5 Yıl Tedavi Gören Caretta Caretta Denize Bırakıldı22 Eylül 2017 Cuma 15:53
  • Alaplı’da Derede Balık Ölümleri Tedirgin Etti22 Eylül 2017 Cuma 15:38
  • Karataş’da Temizlik Çalışması Yapıldı22 Eylül 2017 Cuma 14:33
  • Sarmaşıklar Arasında Kalan Kediye İtfaiye Yardımı22 Eylül 2017 Cuma 14:03
  • Kardeşlik Parkı’nın İnşasına Başlandı22 Eylül 2017 Cuma 13:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti