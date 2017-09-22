Çankaya’ya Bir Nefes Daha: İshak Öztürk Parkı Açıldı

Çankaya Belediyesi Çayyolu bölgesine yeni bir nefes alanı kazandırdı.

Çankaya Belediyesi Çayyolu bölgesine yeni bir nefes alanı kazandırdı. İshak Öztürk Parkı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından hizmete açıldı.

Çayyolu bölgesinin en işlek kavşağında mezbelelik bir halde bulunan alanı yemyeşil bir parka dönüştürdüklerini dile getiren Taşdelen, "En değerli arazilerimizi halkımızın ihtiyacına yönelik yatırımlara dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Göreve gelmeden önce dersimize iyi çalıştık"

Çankaya Belediyesinin haftada en az 3 açılış gerçekleştirdiğini vurgulayan Taşdelen şunları söyledi:

"Göreve gelmeden önce dersimize iyi çalıştık, projelerimizi hazırladık, nerede ne yapacağımızı biliyorduk. İşin sırrı da burada. Göreve geldiğimizden beri Çankaya'nın dört bir yanında yatırımlarımız yükselmeye başladı. Her mahallede halkımızın ihtiyacına yönelik hizmet ürettik, her mahallede iz bıraktık. 2017 Eylül-Aralık tarihleri arası 23 açılış 2 de temel atma töreni gerçekleştirmiş olacağız. Bizim yolumuzu Mustafa Kemal Atatürk aydınlatıyor çünkü biz halkın belediyesiyiz" şeklinde konuştu.

2 bin 520 metrekarelik toplam alanı ve bin 670 metrekarelik yeşil alanı bulunan ve Türk Bayrağı dalgalanan yeni parkta, Atatürk'ün büstü de yer alıyor. Kaidesinde ise Atatürk'ün "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" sözleri yer alıyor. Çayyolu Mahallesi 2432. Cadde ile 2673. Cadde'nin kesiştiği noktada inşa edilen ve Çayyolu'nda doğup büyüyen, bölgeye her anlamda katkıları bulunan İshak Öztürk'ün adının verildiği park, yeni bir dinlenme alanı olarak bölge halkına hizmet verecek.