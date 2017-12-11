Çantasının Çalındığını Bankadan Gelen Sms İle Anladı

Pendik'te hastaneden geldikten sonra çantasını dükkana bırakan bir vatandaş, çantasının çalındığını bankadan gelen SMS mesajı ile anladı.

Pendik'te hastaneden geldikten sonra çantasını dükkana bırakan bir vatandaş, çantasının çalındığını bankadan gelen SMS mesajı ile anladı. Çantayı çaldıktan kısa bir süre sonra çantadaki kredi kartını kullanan ancak başarılı olamadığı ortaya çıkan hırsızlık zanlısı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Pendik'te Taner Cındık isimli bir kişi emekli maaşını çektikten sonra bir arkadaşına ait iş yerine uğradı. Bu sırada elindeki çantayı dükkana bırakan ve dışarıda bozuk olan araca bakmak için çıkan Taner Cındık, çantasının çalındığını kısa süre sonra bankadan gelen SMS mesajı ile anladı. Çantayı çalan zanlı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Dükkana yakın bir noktada otomobilden indiği görülen zanlı daha sonra iş yerinde çalışanların bozuk bir araçla uğraşmasından istifade ederek içeri girdi. Bu sırada çekmeceleri karıştırdığı görülen zanlı, sandalyenin üzerinde bulunan çantayı alarak dükkandan ayrıldı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsız içeriye giriyor. İlk önce çekmeceleri karıştırıyor. Ardından çekmecede bir şey bulamayınca sandalyenin üzerindeki çantayı çalıyor.

"Bankadan gelen SMS ile anladım"

Hastaneden yeni gelen ve arkadaşının iş yerine uğrayan Taner Cındık, henüz yeni çektiği emekli maaşından olurken, çantasının çalındığını da bankadan gelen SMS mesajı ile anladığını söyledi. Taner Cındık, "Arkadaşlarla bir arabaya bakıyorduk. Biz arabaya bakarken, arkadaş arkadan gizlice geliyor giriyor içeriye, ilk önce çekmeceyi karıştırıyor. Çekmecede bir şey bulamayınca sandalyenin üzerindeki çantayı alıp gidiyor. Çantanın içerisinde evraklarım, kimliğim, arabanın ruhsatı, anahtarı, evin anahtarı, ehliyetim, belirli bir miktar da param, hepsini alıp gidiyor.Hemen camın kenarında bir araç vardı, çalışmıyordu ona bakıyorduk. O arada içeri giriyor, bakıyor kimse yok. Dışarıda da bizi kontrol ederek gelip çantayı alıp gidiyor. Şahsı görmedik. Görsek, şüphelensek zaten bakardık" şeklinde konuştu.

"Emekli maaşımız da gitti"

Polise gerekli müracaatı yaptıklarını belirten Taner Cındık, "Zaten hastaneden yeni gelmiştim. Kısa süre sonra arkamdan bu şahıs gelmiş. Kısa bir süre sonra da kredi kartımı kullanmış. Yedi defa yanlış şifre girildiği için kart kapanıyor. Bankadan bana mesaj geldi bankayı aradım. Para alamamış kredi kartından. Kapanmış kredi kartı ben de zaten iptal ettirdim. Emekli maaşımız da gitti" dedi.

"Çantanın çalındığını kredi kartını kullandığına dair mesajla anladık"

İş yerinde çalışan Fahri Vurkun ise, "Şahsı fark etmedik. Dışarıdaydık o sırada. O araçla gelmiş ve inmiş. Bizim arkamızdan dolanmış. Biz onu fark etmedik. Kredi kartı kullandığı için mesajla anladık çantanın kaybolduğunu. Sonra baktık ki kamera kayıtlarına malum şahıs burayı karıştırmış ve çantayı almış" diye konuştu.