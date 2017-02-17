ÇARŞAMBA CEMİL MERİÇ'İN YILDIZLARI

Okul Sporları Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği'nde dereceye girerek, Trabzon'da yapılacak olan grup müsabakalarına katılacak olan Çarşamba Cemil Meriç Ortaokulu iyi dereceyle dönmeyi hedefliyor

Samsun'un Çarşamba İlçesi'ndeki Cemil Meriç Ortaokulu, Samsun'da yapılan Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği müsabakalarında dereceye girerek, 23-27 Şubat tarihleri arasında Trabzon'da yapılacak olan grup müsabakalarında Samsun'u temsil edecek.

Cemil Meriç Ortaokulu Müdürü Hakan Şaroğlu, il müsabakalarında elde ettikleri başarıyı grup maçlarında da tekrarlamak istediklerini ifade ederek, "Yıldız kız takımımız il müsabakalarında önemli derece elde ederek grup müsabakalarına gitmeye hak kazandı. Buradan iyi sonuçlarla dönmeyi hedefliyoruz. Grup maçlarında Beden Eğitimi öğretmenimiz Erdem Balcıoğlu ve sporcu öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Müdür Şaroğlu, küçüklerde ise 3'ncü olduklarını dile getirerek, gelecek sene daha iyi hazırlanıp şampiyonluğu Samsun'a getirmek istediklerini söyledi.