  • BIST 88.830
  • Altın 144,240
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun -3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -6 °C
  • İzmir -1 °C
  • Ordu -3 °C
  • Sinop -2 °C
  • Giresun -5 °C
  • Amasya -7 °C
  • Rize -7 °C
  • Trabzon 0 °C

ÇARŞAMBA CEMİL MERİÇ'İN YILDIZLARI

»
ÇARŞAMBA CEMİL MERİÇ'İN YILDIZLARI
Okul Sporları Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği'nde dereceye girerek, Trabzon'da yapılacak olan grup müsabakalarına katılacak olan Çarşamba Cemil Meriç Ortaokulu iyi dereceyle dönmeyi hedefliyor

Samsun'un Çarşamba İlçesi'ndeki Cemil Meriç Ortaokulu, Samsun'da yapılan Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği müsabakalarında dereceye girerek, 23-27 Şubat tarihleri arasında Trabzon'da yapılacak olan grup müsabakalarında Samsun'u temsil edecek. 

Cemil Meriç Ortaokulu Müdürü Hakan Şaroğlu, il müsabakalarında elde ettikleri başarıyı grup maçlarında da tekrarlamak istediklerini ifade ederek, "Yıldız kız takımımız il müsabakalarında önemli derece elde ederek grup müsabakalarına gitmeye hak kazandı. Buradan iyi sonuçlarla dönmeyi hedefliyoruz. Grup maçlarında Beden Eğitimi öğretmenimiz Erdem Balcıoğlu ve sporcu öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. 

Müdür Şaroğlu, küçüklerde ise 3'ncü olduklarını dile getirerek, gelecek sene daha iyi hazırlanıp şampiyonluğu Samsun'a getirmek istediklerini söyledi.

carsamba-okul-(2)-001.jpgcarsamba-okul-(1)-001.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Osman Özköylü davasını kazandı17 Şubat 2017 Cuma 18:40
  • Huylu huyundan vazgeçmiyor17 Şubat 2017 Cuma 18:30
  • Başkan Dündar'dan 2500 bilet17 Şubat 2017 Cuma 17:28
  • ASKON’DAN FORMALI DESTEK17 Şubat 2017 Cuma 16:49
  • HENTBOL'UN KÜÇÜK ŞAMPİYONLARI17 Şubat 2017 Cuma 07:52
  • TELAFİSİ YOK! HEDEF 3 PUAN17 Şubat 2017 Cuma 07:00
  • 'MERSİN MAÇIYLA YÜKSELİŞE GEÇECEĞİZ'16 Şubat 2017 Perşembe 19:55
  • Osman Özköylü kaç maç cezalı?16 Şubat 2017 Perşembe 16:03
  • Formalara nereden ulaşabilirsiniz?16 Şubat 2017 Perşembe 09:00
  • Özköylü, disipline sevk edildi16 Şubat 2017 Perşembe 08:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti