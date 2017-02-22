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Çarşamba'dan 3 boksör Milli Takım Kampı'nda

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Çarşamba'dan 3 boksör Milli Takım Kampı'nda
Çarşamba Belediyespor Kulübü sporcularından Zehra Kalaycı, Esra Kalaycı ve Fatma Uzun, Avrupa ve Dünya Şampiyonası için Milli Takım Kampı'na davet edildi

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde düzenlenen şampiyonada Çarşamba Belediyespor Kulübü sporcularından Zehra Kalaycı Yıldız Bayanlarda ikinci, Esra Kalaycı da genç bayanlarda üçüncü oldu. Kalaycı kardeşlerin yanı sıra başarılı görülen aynı kulüp sporcusu Fatma Uzun da Mayıs ayında yapılacak Avrupa ve Eylül ayında yapılacak Dünya Şampiyonası için Milli Takım Kampı'na davet edildi. Çarşamba Belediyespor Kulübü Antrenörü Yaşar Giritli, kamp öncesinde sporcularla çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirterek, başarılı boksörlerden Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda madalya beklediğini kaydetti.

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