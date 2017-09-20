Çatak’ta Kan Bağışı Kampanyası

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ve beraberindekiler, Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına...

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ve beraberindekiler, Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdiler.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, eşi Demet Akgül, Savcı Mustafa Aşçı, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan ve ilçedeki kurum amirleri kan bağışı standını ziyaret ederek kan verdiler. Sağlıklı bir yaşam için insanların kan vermesi gerektiğini belirten Akgül, "Her yıl binlerce insan, bir kaza veyahut bir hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybetmektedir. Kana kimin ne zaman ihtiyacının olacağını bilemezsiniz. O yüzden kan verebilecek durumda olan herkesin bağışta bulunması birer insanlık görevidir. Kan bağışına katkıda bulunan vatandaşlarımıza, Türk Kızılayına ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi.