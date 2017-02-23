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Çatışmalarda Yaralanan 11 Öso Askeri Kilis’e Getirildi

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Çatışmalarda Yaralanan 11 Öso Askeri Kilis’e Getirildi
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 11 ÖSO askeri...

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 11 ÖSO askeri Kilis'e getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184'üncü gününde El Bab bölgesinde ÖSO ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalar sürüyor. Çatışmalarda yaralanan 11 ÖSO askeri, çatışma bölgesinden tahliye edilerek Kilis'in Elbeyli Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada bekleyen ambulanslara alınan 11 ÖSO askeri Kilis'e getirilerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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