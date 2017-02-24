Çaykur Rizespor - Kayserispor Maçının Ardından

Spor Toto Süper Ligi'nin 22. haftasında Kayserispor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti.

Spor Toto Süper Ligi'nin 22. haftasında Kayserispor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman takımın küme düşmeyeceğini ifade ederek, "Maçın farklı noktaları var. Mükemmel bir başlangıç. Organize bir gol attık. İyi de başladık hırslı, istekli ve rakibimiz karşılık vererek devam etti. Daha önceki maçlarda da bunu yaşadık. İlk kornerde takımın duruşu güzeldi. İkinci kornerde 2'ye 2'yi biraz geciktik. Biraz daha erken çıksak orta gelmeyecek, nihayetinde golü yedik. 1-1'den sonra toparlayamadık. 423'de 2-1 içeriye girmememiz gerekir. Yediğimiz iki golde de oyun içerisinde o kadar küçük hata yapıyoruz ki ve bu bize pahalıya patlıyor. 2-1'den geriye gelmek kolay değil. Ahmet'in kırmızı görmesi 10 kişi kalmak zor. 3-2'den sonra bir orta daha yapsak belki golü yakalayabilirdik ama nihayetinde yenildik. Kweuke'nin yapmış olduğu aksiyon, herkes ders almalı. Beni değiştirme veya protesto edip istifa söylemleri doğru, olabilir ama kulüp başkanıyla ilgili çok sert cümleler son derece yanlış bir tutum. Bu yanlışa takımın kaptanı Türkiye'de kimsenin yapamayacağı bir davranış gösterdi. Golden sonra önce hocasına geldi, sonra tribünde başkanını gösterdi ve taraftara bizi destekleyin. Karaman olarak hepinize söylüyorum 7 maçımız vardı 5'ini kazanmamız lazımdı, 1 avantajı kaybettik. 1 avantaj daha kaybetmeye hakkımız var ama 5'ini kaybetmeye hakkımız yok. Ben çalıştığım her takımda kötü şartlar altında çalıştım bu takım küme düşmeyecek. Lig sonunda bu takım küme düşmeyecek hepiniz göreceksiniz. Sezon sonuna kadar benim istediğim "Takımına sahip çık'. Küme düşmeyeceğiz göreceksiniz" dedi.

Ertürk: "Ligdeki çıkışımızı devam ettireceğiz"

Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Ertürk ligdeki çıkışlarını devam ettireceklerini dile getirerek, "İkinci yarının flaş takımı olarak takımımız burada da galip gelmek için hazırlandı. İlk pozisyonu biz bulduk ama pozisyondan sonra gol yedik. Burada sevindirici olay takımın kendisine olan güveninden dolayı olumlu ve olumsuzlukları yaşadık. Olumlusu geriye düştükten sonra öne geçmek. Bu bizim takımımız adına ileriki haftalarda iyi sinyaller verdi. Ligdeki çıkışımızı devam ettireceğiz. Aşağılardan hızla uzaklaşıyoruz. Artık kendimize yukarlarda yer arıyoruz. Kasımpaşa maçında da bunu gerçekleştirip yukarlarda yer edineceğiz. Önümüzde bir kupa maçı var. Kayseri'ye ikinci kez Türkiye kupasını getireceğiz" ifadelerini kullandı.