CEK-CAK POLİTİKASI

Diğer bazı illerde olduğu gibi, hatta bazı Bakanların açıkladıkları gibi Türkiye’de bir CEK-CAK politikası izleniyor.

Yani “Yersen” oylarınızı alırız demeye getiriyorlar.

“Yiyen” de oluyor bu politikayı.

Böyle bir politika izleyenlerin başında Samsun’da belediyeler de geliyor, siyasetçiler de.

Belediye başkanları çıkıp “Öyle yaparsak” diye başlıyorlar ve konuşmalarını sürdürürken “Uçarız” demeye getiriyorlar.

“Yaparsak” ne demek?

Elinizden tutan mı var?

Yapın da görsün millet.

Uçsun millet.

Sizin söylemlerinizi dinlemekten bıktı millet.

Tabi bunu söyleyemiyorlar.

Hep cek ve cak ile biten cümleler.

Bu cümleleri kullanan belediye başkanlarına meclislerinde muhalefet ses çıkarmıyor mu, neden

yapılmadığını sormuyorlar mı?

Hep gündem değişiyor.

Ankara gündemi değiştiriyor, belediyeler bu gündemin peşine takılıyor.

Şimdi Türkiye’de İsrail politikası var.

Aynen Kıbrıs ve Ege Adalarında olduğu gibi iktidar söyleyip duracak vatandaş eylemler yapacak.

Sonunda ise yine Dünyanın ağa babalarının istediği noktaya gelinecek.

Kıbrıs’ta ve Ege’de nasıl faka bastıysak, politikalarımız iflas ettiyse, İsrail politikamız da aynı şekilde iflas edecek herhalde.

Yine “Bizi kandırmışlar” diyeceğiz.

Bir işi yapalım da göğsümüz kabarsın ha…



YERLİ MALI HAFTASI GELİYOR

Bir zamanlar Türkiye’de özellikle e okullarda kutlanılan yerli malı haftası vardı.

12 – 19 Aralık tarihleri arasında uygulanırdı, hafta etkinlikleri.

Hafta etkinlikleri arasında en çok sevilen de öğrencilere okula götürmeleri için verilen yerli malları vardı.

Neydi bu yerli malları?

Fındık, fıstık, ceviz, elma, portakal, mısır. Daha neler neler…

Okulda sıralara koyar ders arasında yerdi öğrenciler.

Yemeği sevenler için yerli malı haftasını beklemek çekilmez bir dertti ve yılda bir kez geliyordu maalesef.

Bu hafta kutlanacak mı bu yıl bilemiyorum. Çünkü 12 Aralık’ta başlayacak.

Yerli malı diyorum da haftanın tam adı “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” olarak geçiyor.

Gelinen noktada bu haftayı kutlamamak gerekiyor sanırım.

Çünkü üretime katkı sağlayacak yatırımlarımız sıfırlanma noktasında o nedenle de işsizlik almış başını gidiyor.

Tür malları desen onlar da raflardan kalkmış durumda.

Hele o büyük marketlerde İsrail Malları ne kadar haberiniz var mı?

Bu haftanın adını değiştirmek veya kutlamayı kaldırmak gerekiyor.

Ben artık yerli malı tüketmeye başlayacağım, bulabilirsem tabi.

Hani İsrail için yapılan yürüyüşler var ya, bu yürüyüşlere katılanları da İsrail ve Amerikan ürünleri almamaya ve tüketmemeye çağırıyorum.

Yerli malına dönün, yerli malına…

Sokaklara çıkıp bağırmakla olmuyor, eylem gerekiyor, inanç gerekiyor.



SURİYE’DE SAVAŞ BİTTİ

Suriye’de savaş bitti. Savaş sırasında Türkiye’ye getirilip geçici vatandaş statüsü verilen ülke kaçkınları artık vatanlarına gitmeli.

Hükümet gönderse ya bunları, ancak gönderemezler, nedeni basit.

Kendilerine geçici vatandaşlık statüsü verildi ya. Önümüzde seçimler var.

Ya bu Suriyeliler seçimlerde oy kullanabilir diye bir kanun hükmünde kararname çıkarsa.

Hiç şüphe etmiyorum böyle bir uygulama olabileceğinden.

Seçimlerde oy kullansınlar diye…

Vallahi olur mu olur, burası Türkiye her iş olur burada.