Çelik Konser Ortasında Balık İkramı Yaptı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde "Dalyan Kefal Festivali" yoğun katılım ile yapıldı. Festival kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Çelik, konserini yarıda keserek sevenlerine balık ikram etti.

Bu yıl Ortaca Belediye Başkanlığı ve Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneğince 1.'cisi düzenlenen Dalyan Kefal Festivali kapsamında balık tutma yarışması yapıldı. Yarışmada Ahmet Oklu birinci, Nazım Zobar ikinci, Neslihan Uyman ve Murat Albaşar üçüncülüğü paylaştı. Yarışmacılara ödüllerini Muğla Valisi Amir Çiçek verdi.

Yarışın ardından, Muğla Valisi Amir Çiçek, vatandaşlara balık ekmek ikramında bulundu.

"Amaç 12 ay turizm"

Turizmi çeşitlendirmek için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Vali Çiçek, "İlkini düzenlediğimiz festival kapsamında kış turizmini hareketlendirmeyi hedefliyoruz. Festival kapsamında birçok ilden balık severler Dalyan'a geldi. Dalyan kefali lezzeti ile diğer bölgelerdeki balıklardan farklı ve özeldir. Şubat, Mart veya yaz kış diye bir ayrım yapmıyoruz. Amacımız 12 ay turizm. Dalyan doğası, tarihi, balığı ve caretta carettası ile 12 ay görülmesi gereken bir yer. Önümüzdeki yıl her mevsim turist Dalyan'da olacak" diye konuştu.

"Dalyan'ı tüm Dünya'ya tanıtmayı hedefliyoruz"

Bu yıl Dalyan'da bir çok ilke imza attıklarını aktaran Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik; "Geçtiğimiz günlerde Dalyan Caretta Run ve yüzme yarışı yapmıştık. Hasat etkinlikleri yaptık. Turizm artık deniz, güneş, kum ekseninden çıkarak, çeşitlilik arz etmeye başladı. İnsanların istedikleri her şeye hitap eden bir ortamda yaşıyoruz. Tarih, doğa seven, balık tutmak isteyen, bisiklete binmek isteyen, yürüyüş, kros yapmak isteyen bu yörede her şeyi bulabilir. Buranın çok iyi tanıtılması gerektiğini düşündüğümüz için her yıl ve her ay farklı temalar ile çeşitli etkinlikler düzenleyerek, Dalyanımızı Türkiye'ye ve Dünya'ya tanıtmaya çalışıyoruz. Bu organizasyonda da emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

"Sezondan umutluyuz"

Dalyan İztuzu Tanıtım ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Mürşit Yağmur ise şunları kaydetti; "İlk sene olmasına rağmen yerli ve yabancı katılım yoğun oldu. Türkiye'de kış sezonu turizmi için 960 bin üyesi olan Türkiye Emekliler Derneği ile bir sözleşme yaptık. İlk turu dün yapıldı. Her hafta 50 kişi olmak üzere haftanın 3 günü Dalyan'a gelmeyi planlıyorlar. Her şey güzel olacak diye düşünüyoruz."

Festivale katkı sağlayan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) temsilcilerine katkılarından dolayı plaket verildi.