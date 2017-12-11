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Chp Bigadiç İlçe Başkanlığına Demir Seçildi

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Chp Bigadiç İlçe Başkanlığına Demir Seçildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bigadiç ilçe Başkanlığı kongresinde Hakkı Kurtuluş Demir, CHP ilçe başkanı seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bigadiç ilçe Başkanlığı kongresinde Hakkı Kurtuluş Demir, CHP ilçe başkanı seçildi.

Toplam 117 delegenin bulunduğu Bigadiç Cumhuriyet Halk Partisi olağan kongresinde, 93 delege oy kullandı. Oyların 52'sini alan Hakkı Kurtuluş Demir yeni başkan seçilirken, eski Başkan Hasan Yılmaz 36 oy aldı. 5 oy geçersiz sayıldı.

Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleşen kongre sonrası açıklamada bulunan yeni seçilen başkan Hakkı Kurtuluş Demir "Cumhuriyet Halk Partili dostlarımıza delegelerimize katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Öncelikli hedefimiz aldığımız bu bayrağı daha yükseklere taşıyacağız. CHP olarak hedefimiz 2019 seçimlerinde Bigadiç ve Balıkesir Büyükşehir Belediyelerini almak için tüm çabamızı harcayacağız. Bizim yapacağımız projeler ile Bigadiç'teki yerel ekonomiyi genç ve kadın istihdamını canlandıracağına eminiz. Kafamızdaki projeler yeni bir ARGE'yle üniversitedeki arkadaşlarımızla birlikte harmanlanacak ve daha büyük projelere imza atacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

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