Chp Çan İlçe Başkanı Aydın Güven Tazeledi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 36. Olağan Çan ilçe kongresi seçimlerinde 120 oy alan Av. Ümran Aydın yeniden ilçe başkanı...

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 36. Olağan Çan ilçe kongresi seçimlerinde 120 oy alan Av. Ümran Aydın yeniden ilçe başkanı seçildi.

Çan Belediyesi Düğün Salonunda yapılan CHP Çan ilçe Olağan kongresi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Başkanlığına CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz getirildi.

CHP Çan İlçe Olağan Kongresine, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, CHP Çanakkale İl Başkanı Nejat Önder ile partililer katıldı. Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu, gelir gider hesapları okunarak, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından ibraz edildi. İki listenin yarıştığı seçimlerde 189 kişi oy kullandı. Mevcut CHP Çan ilçe başkanı Ümran Aydın 120 oy alarak yeniden ilçe başkanı seçildi. Rakibi Gökay Bulut ise 69 oyda aldı.

Yönetim kurulu ise, Rahim Akkaya, Erkan Altıntepe, Sevcel Arslan, Eda Elmas Çetin, Ahmet Dalkız, Atila Erbil, Erdal Güler, Hasan Kılıçal, Halil Özkan, Ali Rıza Özyurt, Mehmet Salkım, Selim Yasa,Zeynep Yaz ile Aysel Zallıoğlu'dan oluştu.