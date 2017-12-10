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CHP Merzifon'da Koparan dönemi

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CHP Merzifon'da Koparan dönemi
CHP Merzifon İlçe Örgütü'nde başkanlık görevine Hasan Koparan seçildi. CHP Merzifon İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi, Belediye Kültür Sitesi'nde yapıldı.

CHP Merzifon İlçe Örgütü'nde başkanlık görevine Hasan Koparan seçildi. CHP Merzifon İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi, Belediye Kültür Sitesi'nde yapıldı. Mevcut ilçe başkanı Ali Ekber Erdoğan’ın yeniden aday olmadığı kongrede, Hasan Koparan ve Özgür Atik başkanlığındaki iki listeyle seçime gidildi. Kongrede, oy kullanan 232 delegeden 163'ünün desteğini alan Hasan Koparan başkanlığa seçildi. Kongrede diğer aday Özgür Atik ise 69 oy aldı. Kongreye, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer ve Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da katıldı. 

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