Chp Sivas Milletvekili Ali Aklıydız: “Siha’ların Terörle Mücadelede Bize Güç Kattığına İnananlardanım”

CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, SİHA'ların terörle mücadeleye güç kattığına inandığını söyledi.

CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, SİHA'ların terörle mücadeleye güç kattığına inandığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili Ali Akyıldız Sivas'ta basın mensupları ile bir araya gelip çalışmalarından bahsederek basın mensuplarının görüş ve önerilerini dinledi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Aklıydız, Kuzey Irak'taki Kürt yönetiminin referandum çalışmalarını değerlendirdi. Referandum korusunda Türkiye Cumhuriyeti iktidarının geç kaldığını dile getiren Akyıldız, "Referandum kousunda iktidarın çok geç kaldığını düşünüyorum. Zamanında yeterince direnç gösteremedik, sesimizi yeterince çıkartamadık. Dış politika ezbere konuşulacak bir şey değil. Dünyada hele hele Ortadoğu'da dengeler çok başka. Bir tarafta dostumuz dediğimiz Putin, PYD'ye destek veriyor. Bir tarafta dostumuz dediğimiz ABD'de PYD'ye destek veriyor. Biz ise onları terör örgütü olarak görüyoruz. Bir diğer tarafta sen Barzani'yi Ankara'ya getirip bayrağını göndere çektiriyorsun, iş birliği anlaşmaları yapıyorsun, enerji anlaşmaları yapıyorsun. Böyle bir referandumun geldiğini göre göre de sessiz kalıyorsun. Son birkaç gündür sesini yükseltmeye gayret gösteriyorsun. Bana göre çok geç kalındı, yeterince direnç gösterilemedi" şeklinde konuştu.

Silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) ilgili düşünceleri sorulan Akyıldız, SİHA'ların terörle mücadeleye güç kattığını ifade edip, "Silahlı insansız hava araçları (SİHA) ciddi anlamla terörle mücadelede çok yararlandığımız, ülke olarak çok işimize yarayan, mücadeleye çok katkısı olduğunu düşündüğümüz bir hava aracı. Milletvekilimiz sayın Sezgin Tanrıkulu'nun basına yansıttığı olay, orada dört sivil vatandaşın da terör örgütü mensubu sarılarak öldürülmesi olayıydı. Bu çok farklı bir konu. Ama ben SİHA'ların terör ile mücadele gerçekten çok işimize yarayan, mücadelede bize güç kattığına inananlardanım" dedi.