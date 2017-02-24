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CHP tabanı 'hayır' diyecek

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CHP tabanı 'hayır' diyecek
CHP tabanının 'Evet' diyeceğini iddia ederek hedef saptırdıklarını belirten Tokat il Başkanı Şahin, "Kararırımız belli ve kesindir. Bizim niyetimiz de HAYIR’dır, sandıktan beklentimiz de HAYIR’dır" dedi

Anayasa Referandumu ile ilgili açıklama yapan CHP Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan'ın, "Ben inanıyorum ki; CHP'nin tabanı da bu anayasaya evet diyecektir" sözlerini sert bir şekilde eleştirdi. 

CHP'li Şahin, "Bizim temel hedefimiz demokrasidir, insan haklarıdır, evrensel değerlendir, çalışma hayatında uluslararası standartları yakalamaktır. Biz bu ülkenin maddi ve manevi değerlerine, kültürüne, her türlü rengine saygı duyuyor ve sahip çıkıyoruz. CHP olarak kararımız kesindir ve 'hayır' diyeceğiz. Anadolu'da bir söz vardır, (Niyet hayır, akıbet hayır) diye. Bizim niyetimiz de hayırdır, gelecek beklentimiz de hayır olacaktır. Kendi tabanlarının vereceği oydan kuşkuları olanlar, bizim tabanımızın vereceği oya karşı niyet okuyuculuğu yapmaktadırlar. Kendileri vesayeti kabullenebilirler ama biz asla vesayeti kabullenmeyiz, irademize ipotek koydurmayız” şeklinde konuştu.

TOKAT’IN GELECEĞİ İÇİN 
HAYIRDA BULUŞALIM
Tokatlılara çağrıda bulunan Şahin, "Siyasi düşünceniz ne olursa olsun, geleceğimize ipotek koyacak olan bu yeni tür vesayet sistemine 'hayır' diyelim. Ülkemizi kamplardan kurtarmak için, ötekileştirmeyi ortadan kaldırmak için otokrasiyi silmek için HAYIR diyelim. Tek adamlık sevdasına karşı, bir olalım, biz olalım, iri olalım, diri olalım ve TÜRKİYE olalım. Tokat geleceğin için 'hayır’da buluşalım" diyerek açıklamasını tamamladı.

Taner YEŞİLSU / TOKAT

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