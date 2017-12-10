CHP'li belediyelere saldırmak sizi kurtarmaz

CHP Samsun Milletvekili Zeybek, iktidarın 'en iyi savunma saldırmaktır' mantığı ile CHP'li belediyelere saldırdığını iddia ederek, "Yaptıklarınız 2019'da sizi kurtaramayacak. CHP iktidar olacak" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Kemal Zeybek; İlkadım ve Tekkeköy İlçe Kongreleri'nde konuştu. İktidarın ve yakınlarının yaptıklarını örtebilmek için; 'en iyi savunma saldırmaktır' mantığı ile CHP'li belediyelere saldırdığını iddia eden Zeybek, "Yaratmaya çalıştığınız, 'algı' ile vatandaşların dikkatlerini başka yöne çekerek dağıtmaya çalışıyorlar. Ancak yaptıklarınızdan kurtulamayacaksınız" dedi.

"CHP'li belediyelerin korkusu yoktur" diyen Zeybek, "Bizzat kendi belediye başkanlarımızın; kendi dönemlerinin denetlenmesi için müfettiş istedikleri bilinen bir gerçektir. CHP'li belediyelerin mahkeme süreçlerin de bunca baskıya rağmen ceza alan olmamıştır. Yerel, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiden çalışmaya başlamalıyız. Örgütsel bütünlüğümüzü halkımızla buluşturacağız, partimizin il ve ilçe örgütleri ile kadın, gençlik kollarımızla birlikte gönüllü yurttaşlarımızı aktif hale getirerek, partimizin hedef ve ilkelerini halkımıza anlatmalıyız" diye konuştu.

Milletvekili Zeybek, "Mevcut iktidarı göndermenin yolu seçimle mümkün olacaktır. CHP iktidarı yakındır. CHP İktidara gelecek, halkımız rahat bir nefes alacak" ifadelerini kullandı. Özkan ŞENGÜN

CHP'li Zeybek, "İlçe başkanlıkları ve yönetim kurulları için yarışan arkadaşlara başarılar diliyorum. Kadın, erkek ve gençlerimizle birlikte çalışarak başarılı olacağız" dedi.