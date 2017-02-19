Chp’li Yılmaz: “Biz Hayırın Türkiye İçin Hayırlı Olacağına İnanıyoruz”

HATAY (İHA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin kuruluşundan bu yana tarihinin en büyük krizi ile karşı...

HATAY (İHA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin kuruluşundan bu yana tarihinin en büyük krizi ile karşı karşıya olduğunu savunarak, "Biz hayırın Türkiye için hayırlı olacağına inanıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Salonu'nda partililerle bir araya geldi. Öztürk, Türkiye'de son dönemde özellikle anayasa değişikliğinin gündeme gelmesiyle birlikte hayır cephesinde bir coşku olduğunu kaydederek, "Hatay'a hayırlı bir iş için geldik. Umuyorum bu referandumda Hatayımız da hayır der. Türkiye'de son dönemde özellikle bu anayasa değişikliğinin gündeme gelmesiyle birlikte hayır destekleyen kesimde bir coşku var. Şimdi büyük bir coşku ile devam ediyor. Gittiğimiz her yerde biz bu coşkuyu görüyoruz. Şahit oluyoruz. Doğrusu bizim en önemli yapmamız gereken konu Türkiye'de bilmeyenlere bu konuyu anlatmak. Çünkü evet kampanyasını yapan birkaç unsur var ve bunlar niçin evet kampanyasını yaptıklarını hayır kampanyasını suçlayarak, onları terör örgütlerine yakın göstererek yapmaya çalışıyorlar. Türkiye kuruluşundan bu yana tarihinin en büyük krizi ile karşı karşıyadır. Eğer evet yönünde bir şey gündeme dayatılırsa Türkiye gerçekten bundan sonraki süreci toparlamayacaktır. Biz hayırın Türkiye için hayırlı olacağına inanıyoruz. Bugün Suriye'deki yanlışlığın bütün maliyetini Hatay çekiyor. Hatay halkı çekiyor. Türkiye halkı çekiyor. Türkiye'de bugün Suriye krizinden etkilenmeyen kalmadı. Dolayısıyla da Hatay'ın da hükümetin Suriye politikası yanlışlığından dolayı Gaziantep'in, Kilis'in, Urfa'nın, diğer kentlerimizin bu konuda esasen büyük bir fırsat geçmiştir. Hem Türkiye'de kurulan rejimi koruyacaklardır, ona sahip çıkacaklardır. Hem de bu Suriye politikasındaki yanlışlığı tescil edeceklerdir. Bu önemli bir fırsattır, şanstır bütün halkımız için" dedi.

Programa CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, CHP Hatay İl Başkanı Mehmet Güzelmansur, parti yöneticileri ve partililer katıldı.